Російська актриса Світлана Ходченкова показала, як відпочиває з другом у США

Актриса, відома за фільмами студії «Квартал 95», поділилася архівним відео зі своїм другом, куди потрапили вельми пікантні кадри. Про це повідомляє Politeka, посилаючись на її Instagram (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

В пості Світлана Ходченкова поділилася черговою порцією кадрів зі зйомок реаліті-шоу "Втікачі в Арізону". Вона зізналася, що сумує за часом, який провела в США разом з Олександром Молочниковым.

«Коли не можеш побачитися з одним, а так хочеться разом бігти по трасі на зустріч далекобійникам... Ми з @kislomolochniy самі так сумуємо з того літа, що не можемо зупинитися, не судіть строго. Це наша спроба побувати там знову, хоча б віртуально...", – написала актриса.

В рамках шоу Ходченкова разом з другом прокотилася по арізонській пустелі до Великого каньйону. Зйомки закінчилися, а Світлана продовжує радувати шанувальників відео, що не потрапили у фільм.

На одному з них видно, як зірка плаває в річці. На ній яскравий купальник, який підкреслив її ідеально струнку фігуру. Потім йдуть кадри, де вона напівоголена розмовляє з Молочниковым на каменях. В якийсь момент молодий чоловік запитує: "Свєто, вийдеш за мене?". Але Ходченкова відмовляє.

За лічені хвилини публікація набрала майже 19 тисяч переглядів в соцмережі. Користувачі не приховують своїх емоцій і захоплення:

"Спасибі, хлопці, це круто і поза карантину.)))😘"; "Це щось новеньке у світі вайнів. Сказав би що це на багато цікавіше 😍"; "Хлопці! Ви класні 🤣"; "Дуже круті ролики!!! Чекаємо ще!!!"; "Дуже подобається !❤️ Дякую за відео !😍🙌🏻".

Раніше Світлана Ходченкова показала, як проводить час вдома. На фото вона позує на підвіконні й задумливо дивиться у вікно. З одягу на актрисі лише вільна біла сорочка. Одну оголену ногу вона витягнула вперед, а іншу обхопила руками. Волосся обрамляють обличчя актриси стильними великими хвилями.

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