View this post on Instagram

Когда не можешь увидеться с другом, а так хочется вместе бежать по трассе на встречу дальнобойщикам... Мы с @kislomolochniy сами так скучаем по тому лету, что не можем остановиться, не судите строго. Это наша попытка побывать там снова , хотя бы виртуально...