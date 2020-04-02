Российская актриса Светлана Ходченкова показала, как отдыхает с другом в США

Актриса, известная по фильмам студии «Квартал 95», поделилась архивным видео со своим другом, куда попали весьма пикантные кадры. Об этом сообщает Politeka, ссылаясь на ее Instagram (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

В посте Светлана Ходченкова поделилась очередной порцией кадров со съемок реалити-шоу "Сбежавшие в Аризону". Она призналась, что скучает по времени, которое провела в США вместе с Александром Молочниковым.

«Когда не можешь увидеться с другом, а так хочется вместе бежать по трассе на встречу дальнобойщикам... Мы с @kislomolochniy сами так скучаем по тому лету, что не можем остановиться, не судите строго. Это наша попытка побывать там снова, хотя бы виртуально...", – написала актриса.

В рамках шоу Ходченкова вместе с другом прокатились по аризонской пустыне до Великого Каньона. Съемки закончились, а Светлана продолжает радовать поклонников видео, не попавшими в фильм.

На одном из них видно, как звезда плавает в реке. На ней яркий купальник, который подчеркнул ее идеально стройную фигуру. Потом идут кадры, где она полуобнаженная разговаривает с Молочниковым на камнях. В какой-то момент молодой человек спрашивает: "Свет, выйдешь за меня?". Но Ходченкова отвечает отказом.

За считанные минуты публикация набрала почти 19 тысяч просмотров в соцсети. Пользователи не скрывают своих эмоций и восхищения:

"Спасибо, ребята, это круто и вне карантина.)))😘"; "Это что-то новое в мире вайнов . Сказал бы что это на много интереснее 😍"; "Ребята! Вы классные 🤣"; "Очень крутые ролики!!! Ждём ещё!!!"; "Очень нравится !❤️ Спасибо за видео !😍🙌🏻".

Ранее Светлана Ходченкова показала, как проводит время дома. На фото она позирует на подоконнике и задумчиво смотрит в окно. Из одежды на актрисе лишь свободная белая рубашка. Одну обнаженную ногу она вытянула вперед, а другую обхватила руками. Волосы обрамляют лицо актрисы стильными крупными волнами.

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