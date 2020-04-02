Тіна Кароль поділилася спокусливими кадрами тренування

Популярна українська співачка, як і багато хто зараз, залишається на карантині. Втім, для неї це не привід забувати про тренування: зірка продовжує підтримувати себе у формі навіть в таких умовах.

Як передає Politeka, в розділі Сторіз свого Instagram Кароль поділилася відповідними кадрами. У короткому відео вона показала, як займається в просторому залі зі спеціальним м'ячем для фітнесу.

На кадрах співачка лежить на килимку в облягаючому спортивному костюмі з коротким топом, який оголює її плоский живіт. Кароль демонструє з різних ракурсів, як виконує вправи. Судячи з кадрів, займається співачка із задоволенням.

До цього ми писали про те, що Тіна Кароль приміряла на себе стильний лавандовий наряд, склавши конкуренцію Вірі Брежнєвій.

Кращі кадри Тіни з останніх зйомок з'являються на офіційному фан-акаунті Тіни. На цей раз шанувальники представили вбрання зірки, який також одягала і Віра Брежнєва. Фанати запропонували порівняти два способу артисток і вибрати найкращий.

Співачки позували в лавандовом вбранні довжиною в підлогу, повністю розшитому паєтками і прикрашене чорними смугами на зоні декольте і без бретелей. При цьому волосся зірок розпущені, а на обличчях яскравий макіяж.

Нагадаємо, Кароль з'явилася з Брежнєвою в однакових сукнях: відразу видно, хто тут програв.

Як повідомляла Politeka, Кароль показала, як досягти ідеальних форм тренуваннями: буде худіша за Лободу.

Також Politeka писала, що Кароль закружляла Балана в спокусливому танці, той не втримався: "Втрачаємо хлопця, поплив...".