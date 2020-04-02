34-річна російська співачка Тетяна Котова, колишня учасниця групи "ВІА Гра", здивувала публіку відвертими кадрами в коротких шортиках і з келихом

Котова, що стала володаркою титулу "Міс Росія" в 2006 році, вміє подати себе так, щоб всі ахнули. Дівчина частенько радує шанувальників спокусливими знімками, на яких вона без тіні збентеження виставляє напоказ усі свої принади в найвигідніших ракурсах.

Так, і на цей раз, як передає Politeka.net, Тетяна опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram відео, в якому рекламує піжаму власного бренду (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз). Котова з'явилася в чудовій піжамі ніжно-рожевого відтінку, деколи з рушником на голові або з келихом в руці. Дівчина зачарувала млосними позами, розставляючи ніжки і випинаючи "п'яту точку". Зона декольте, безумовно, викликає запаморочення.

"Для нас кожен новий день – це дар, і він прекрасний. Навіть зараз! Особливо зараз. Мені дуже сподобалися слова Марша Петрі Сю про те, що «Кожного дня – початок чогось нового. Так до цього дня і ставитеся. Не думайте, що могло б бути, а концентруйтеся на тому, що ви можете зробити»😌", - поділилася своїми філософськими роздумами Тетяна.

Шанувальники тут же кинулися обговорювати красуню, засипавши її компліментами. За годину фанати встигли поставити більше 55 000 "сердечок".

"Виглядаєш на п'ятірку з плюсом. Втім, як завжди"

"Відмінно вийшло ❤️ "

"Вдома тіки в піжамі ходить мабуть😄"

"Чарівна ❤️"

"Тьоті Кішці все до лиця,як команді на платцу . Тітка Таня хороша і витончена і розумна😊❤️🤗🌷"

"Таке витворяє!"

Раніше ми повідомляли, Котова здивувала знімком в ліжку. Співачка одягла білу піжаму і прийняла звабливу позу, розкидавши волосся на подушці. Зірка запропонувала в підписі до цього кадру обговорити вподобані серіали.

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