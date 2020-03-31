Известная певица Татьяна Котова, бывшая солистка группы ВИА Гра, показала новое фото в Инстаграм

На фото Татьяна позирует в белой рубашке или чем-то подобном. Котова позировала лежа на кровати, а волосы решила оставить распущенными. Постельное белье тоже было белого цвета. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Уже все поделились своими кино-подборками, а я хочу написать список сериалов, которые не только мне нравятся, но и какие давно планирую посмотреть", - написала Котова и перечислила список фильмов, что посмотрела.

Фанаты поставили почти 6 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Какая же ты красивая", "Во все тяжкие!! Однозначно смотреть", "Мне понравился фильм «Красная королева»", "Анатомия страсти", "Из того, что планируете, я тоже не смотрела, надо бы не упускать возможность и глянуть", "Какая чудесная пижама,подскажите,где можно приобрести?".

Ранее мы сообщали, что 34-летняя российская певица Татьяна Котова, бывшая участница группы "ВИА Гра", вскружила голову тысячам фанатов откровенным фото.

артистка поделилась новым снимком в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала без одежды. Девушка застыла на цыпочках в купальнике белого цвета.

Напомним, горячая звезда "ВИА Гры" в одной пижаме показала свою лохматую подружку

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