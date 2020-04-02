Дочка хворої на рак Анастасії Заворотнюк Ганна показала свого молодшого брата Майкла і розповіла про стосунки в сім'ї

У популярної російської актриси, яка з минулого року бореться з раком, троє дітей. Старші діти – Анна і Майкл – від другого шлюбу з бізнесменом Дмитром Стрюковим, а молодша дочка Міла народилася вже у шлюбі з нинішнім чоловіком Петром Чернишовим.

Як повідомляє Politeka, на своїй сторінці в Instagram Ганна Заворотнюк вирішила розповісти про те, як ставиться до молодшого брата і сестри. Так, вона зізналася, що в дитинстві Майклу від неї нерідко діставалося, однак він не тримав на сестру зла.

«У дитинстві мої дружні почуття і любов виражалися у вигляді стусанів звичайно ж, але з якою пристрастю він біжав, коли мене за це хотіли покарати і кричав «Не чіпайте мою Аню! Я її так люблю!», це спогад для мене безцінний і дуже дорогий», - написала Анна.

Вона зазначила, що зараз бачить у своєму братові надійну опору. У той же час дівчина зізналася, що Майкл – чуйна людина з тонкою душею, який важко переживає удари долі.

«Дуже болісно сприймає життя, а вона часом завдає нам сильні потрясіння. І тоді вже мені хочеться його захистити від цих ударів долі», - розповіла дочка Заворотнюк.

А ось молодшу сестричку Мілу дівчина вважає маленьким ангелом.

«Це маленьке янголятко, моя принцеса, відчуваю, що це моя молодша сестра і я за неї у відповіді. Якась інша любов, ніжна, трепетна, навіть з якоюсь щемом, так хочеться її від усього захистити, вберегти», - зізналася дівчина.

Вона також поділилася їх з Майклом спільним фото, на якому брат і сестра щасливо посміхаються, дивлячись у камеру. Судячи з усього, хлопець дуже схожий на свою маму.

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