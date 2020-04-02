Українська актриса і ведуча популярного шоу "Х-Фактор" Даша Трегубова порадувала шанувальників цікавим знімком
Як повідомляє Politeka.net, знаменитість вміє підбирати собі спокусливі наряди. Поки в Україні триває карантин, світські заходи заборонені, тому вона розважається, як може. А чим саме можна зайнятися вдома – Дар'я показала Instagram.
За словами 40-річної зірки, карантин через китайський вірус триває вже довго. Під час обмежень Трегубова, як відповідальна мама, змушена розважати не тільки себе, але й дитину.
"Коли карантин затягнувся і ти придумав дитині гру «робот-пилосос»😂", - повідомила вона в описі посади.
Нарахування штрафів і відсотків по-новому: ПриватБанк попередив українців
Долар і євро летять на дно, НБУ різко розвернув курс валют: що відбувається в обмінниках
Драма в сім'ї Кравець з "Квартал 95": що сталося з неповнолітньою дочкою артистки
Рахунки українців масово блокують: ПриватБанк пояснив, що відбувається
На знімку Даша вилізла на куб в короткій чорній сукні, яка відкриває її спокусливі форми і довгі ноги в червоних туфлях. В цей час донька телеведучої повзає по підлозі, ймовірно, в ролі того самого пилососа.
Користувачі соціальної мережі тут же засипали знаменитість коментарями. Вони погодилися, що на карантині буває дуже нудно і похвалили Трегубову за фантазію.
"Страшно уявити які ігри ми будемо придумувати через месяцок😂😂😂🔥🔥🔥"; " Вау! 👍Яке класне фото! І дівчатка-красуні! 👍💐🌞Доброго дня вам!"; "
Красуня-розумниця...😙".
Раніше Даша Трегубова відзначила свій 40-й день народження. На честь ювілею вона опублікувала фотографію в чорному шовковому платті з глибоким декольте, яке підкреслило витончену фігуру дівчини. Щоб виглядати ще звабливіше, зірка одягла сріблясті сережки завдала яскравий макіяж. Особливою атмосферою кадри наділив чорно-білий формат.
Шанувальники засипали телеведучу компліментами і привітали з ювілеєм найтеплішими словами.
Нагадаємо, що Даша Трегубова блиснула ідеальними формами на зйомках: «Які кокоси…».
Як повідомляла Politeka, Даша Трегубова без білизни влаштувала гарячу фотосесію в ліжку: пікантні кадри.
Також Politeka писала, що Даша Трегубова в мереживній боді виставила напоказ розкішне тіло: «До чого ж гарна!».