Українська актриса і ведуча популярного шоу "Х-Фактор" Даша Трегубова порадувала шанувальників цікавим знімком

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість вміє підбирати собі спокусливі наряди. Поки в Україні триває карантин, світські заходи заборонені, тому вона розважається, як може. А чим саме можна зайнятися вдома – Дар'я показала Instagram.

За словами 40-річної зірки, карантин через китайський вірус триває вже довго. Під час обмежень Трегубова, як відповідальна мама, змушена розважати не тільки себе, але й дитину.

"Коли карантин затягнувся і ти придумав дитині гру «робот-пилосос»😂", - повідомила вона в описі посади.

На знімку Даша вилізла на куб в короткій чорній сукні, яка відкриває її спокусливі форми і довгі ноги в червоних туфлях. В цей час донька телеведучої повзає по підлозі, ймовірно, в ролі того самого пилососа.

Користувачі соціальної мережі тут же засипали знаменитість коментарями. Вони погодилися, що на карантині буває дуже нудно і похвалили Трегубову за фантазію.

"Страшно уявити які ігри ми будемо придумувати через месяцок😂😂😂🔥🔥🔥"; " Вау! 👍Яке класне фото! І дівчатка-красуні! 👍💐🌞Доброго дня вам!"; "

Красуня-розумниця...😙".

Раніше Даша Трегубова відзначила свій 40-й день народження. На честь ювілею вона опублікувала фотографію в чорному шовковому платті з глибоким декольте, яке підкреслило витончену фігуру дівчини. Щоб виглядати ще звабливіше, зірка одягла сріблясті сережки завдала яскравий макіяж. Особливою атмосферою кадри наділив чорно-білий формат.

Шанувальники засипали телеведучу компліментами і привітали з ювілеєм найтеплішими словами.

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