Українська співачка Ірина Білик здивувала шанувальників нескромним фото і жартом про карантин

Як повідомляє Politeka, знаменитість виклала нові спокусливі кадри на своїй сторінці в Instagram.

Співачка поділилася, що її розіграли на 1 квітня, який в народі називають Днем дурня. Як зізналася Ірина Білик, їй жартома заявили, що карантин і через епідемію китайського вірусу в Україні продовжили, а вона повірила.

"Мені сьогодні сказали, що карантин продовжено до вересня 🤪 і я повірила 🤣", - написала зірка.

З такого приводу Ірина Білик виклала в мережі новий спокусливу фотографію. Співачка знялася в піджаку поверх мереживного білизни, високих шкіряних чоботях на підборах і екстремальній короткою спідницею, яку Білик ще й підняла, оголивши стегно в панчосі.

Користувачі соцмережі захоплювалися красою 49-річної артистки. Многи також розповіли, як розіграли своїх близьких у День дурня або були обдурені самі.

"Шикарна 😍👍😘"; "Прислали "Офіційний папір про те, що В Дніпрі викорчувати берези. А на їх місце садити дерева, що ростуть в північній частині Америки! 😂😂😂"; "Ірина, можливо це не жарти...насолоджуємося кожним днем життя"; "Цей жарт покатала з моїм чоловіком🙂 теж повірив".

Раніше Ірина Білик розповіла про те, з ким зустрічається її старший син Гліб, і повідомила, що молоді люди збираються грати весілля. Мова йде про їх спільну дитину з Андрієм Оверчуком. Співачка прожила з ним у шлюбі чотири роки і розлучилася незабаром після народження сина. Після розлучення кар'єра Ірини пішла в гору, а от у Андрія, який працював моделлю, добитися слави, як у зіркової дружини, не вийшло.

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