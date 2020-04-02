Українські артисти Юрій Ткач та Оля Полякова зіграли у відверту гру і зняли це на відео

Як повідомляє Politeka, Ольга Полякова опублікувала ролик на своєму Instagram (щоб подивитися його, доскрольте сторінку).

Зірки вирішили яскраво відзначити 1 квітня, День дурня, і пограти по відеозв'язку в популярну гру "Правда або дія". З кожним новим раундом ставки підвищувалися. У якийсь момент Полякова зажадала, щоб Юрій Ткач наніс собі пасту на голову у формі "какашки". Актор не горів бажанням це робити, але йому на допомогу прийшла дружина, яка не без задоволення видавила з тюбика немаленьку спіральку.

У відповідь на це Юрій Ткач змусив свою суперницю зробити на камеру дуже непристойну річ: написати на лобі нецензурне слово, правда, дозволив замінити одну букву "зірочкою". За його словами, "ніхто цього не робить".

У підсумку Оля Полякова з великим трудом написала "Х*Ю", але виявилося, що під цим зашифровано слово "хрю". Втім, Юрія Ткача така уловка тільки повеселила.

Користувачам мережі під час перегляду теж було весело. Вони поспішили поділитися своїми позитивними емоціями в коментарях:

"Це був Вогонь!!! Я так давно не сміялася😉😂😂😂🤣🤣"; "Ось це ви мочите"; "Хлопці, Ви найкращі, я вже не можу плачу від сміху... 😂😂😂😂"; "Ржала, що аж дитя проснулося!"; "Оля, Ви енерджайзер💥💥💥😘"; "Дякую за позитив! Я тааак сміялася😂😂😂😂".

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