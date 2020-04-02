Тепер герцогиня відчуває себе більш вільно

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон перестала вбиратися в дорогі речі, адже тепер їй не з ким конкурувати

Так, дружина принца Вільяма відмовилася від одягу люксових брендів, остаточно віддавши перевагу вбранню простіше. Про це повідомляють зарубіжні ЗМІ.

Наприклад, під час останнього публічного виходу вона постала в бюджетному костюмі від Marks & Spenser рожевого кольору за 159 фунтів стерлінгів (трохи більше 5 000 гривень) і кремовій блузі.

В той же час відбулися зміни і з макіяжем Міддлтон: він став більш природнім, візажистка Арабелла Престон перестала робити акцент на очі герцогині і почала використовувати натуральні відтінки помад.

За інформацією джерела, зростаюча популярність Меган Маркл під час її проживання в Великобританії лякала Кейт Міддлтон. Однак після переїзду герцогів Сасекських в Канаду дружина принца Вільяма відчуває себе більш вільно і впевнено.

Раніше ми повідомляли, у мережі обговорюють неймовірну схожість дочки Кейт Міддлтон Шарлотти (дівчинці виповниться у травні 5 років) на її прабабусю королеву Єлизавету II.

Так, в мережі з'явився колаж із маленькою Єлизаветою та її правнучкою.

"ФОТО ДНЯ😍 В Мережі порівнюють принцесу Шарлотту з Єлизаветою II! Як вважаєш, схожі?", - написали автори посту.

"Сподіваюся, все-таки їй більше пощастить, Єлизавета так не особливо красунею була в молодості, ось бабусею їй пасує бути", "Дуже схожі", "Копія", "Одне обличчя", "А мені здається дуже схожі !", "Схожі, дуже. Це було видно навіть на перших опублікованих після народження Шарлотти фото", - писали в коментарях.

Нагадаємо, що шлюб Міддлтон і Вільяма на межі розриву, королівської сім'ї не приховати скандал.

Також Politeka писала, що Кейт Міддлтон похвалилася несподіваним чином, такий герцогиню ще не бачили