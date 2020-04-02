Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон перестала вбиратися в дорогі речі, адже тепер їй не з ким конкурувати
Так, дружина принца Вільяма відмовилася від одягу люксових брендів, остаточно віддавши перевагу вбранню простіше. Про це повідомляють зарубіжні ЗМІ.
Наприклад, під час останнього публічного виходу вона постала в бюджетному костюмі від Marks & Spenser рожевого кольору за 159 фунтів стерлінгів (трохи більше 5 000 гривень) і кремовій блузі.
В той же час відбулися зміни і з макіяжем Міддлтон: він став більш природнім, візажистка Арабелла Престон перестала робити акцент на очі герцогині і почала використовувати натуральні відтінки помад.
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За інформацією джерела, зростаюча популярність Меган Маркл під час її проживання в Великобританії лякала Кейт Міддлтон. Однак після переїзду герцогів Сасекських в Канаду дружина принца Вільяма відчуває себе більш вільно і впевнено.
Раніше ми повідомляли, у мережі обговорюють неймовірну схожість дочки Кейт Міддлтон Шарлотти (дівчинці виповниться у травні 5 років) на її прабабусю королеву Єлизавету II.
Так, в мережі з'явився колаж із маленькою Єлизаветою та її правнучкою.
"ФОТО ДНЯ😍 В Мережі порівнюють принцесу Шарлотту з Єлизаветою II! Як вважаєш, схожі?", - написали автори посту.
"Сподіваюся, все-таки їй більше пощастить, Єлизавета так не особливо красунею була в молодості, ось бабусею їй пасує бути", "Дуже схожі", "Копія", "Одне обличчя", "А мені здається дуже схожі !", "Схожі, дуже. Це було видно навіть на перших опублікованих після народження Шарлотти фото", - писали в коментарях.
Нагадаємо, що шлюб Міддлтон і Вільяма на межі розриву, королівської сім'ї не приховати скандал.
Також Politeka писала, що Кейт Міддлтон похвалилася несподіваним чином, такий герцогиню ще не бачили