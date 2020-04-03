Тетяна Кравченко, артистка, що полюбилася глядачам після ролі Валюхи в серіалі "Свати", відверто розповіла про своє особисте життя

Акторка розповіла, що її спроби знайти жіноче щастя, створивши міцну сім'ю, закінчувалися крахом, передає «КП».

Першим чоловіком Кравченко став онук Володимира Маяковського - Володимир Лавинский художник-постановник школи-студії МХАТ. Тетяна Кравченко зізналася, що практично одружила його на собі. Але щастя в цьому шлюбі так і не пізнала. Чоловік їй зраджував.

"Одного разу я прийшла, а у нього в ліжку лежала інша жінка. Він їй сказав: «Вставай, моя дружина прийшла». Розбірок я влаштовувати не стала. Навіть проводила її додому. Сама лягла до нього в ліжко, і ми провели ніч", - поділилася важкими воспоминаиями Кравченко.

Пізніше він почав пити і піднімав на неї руку. А коли дізнався, що Тетяна вагітна, то примусив позбутися дитини.

В той період у Кравченка закохалася в Олександра Абдулова, з яким вони працювали в "Ленкомі" і грали в мелодрамі "Передчуття любові". Заради Абрулова Кравченко кинула невірного чоловіка, і переїхала жити в гуртожиток, ближче до місця проживання Абдулова. Вона розуміла, що не потрібна акторові. А він бачив її почуття і користувався цим, поки одного разу не сказав, що не любить її.

Другим чоловіком Кравченко став продюсер Дмитро Гербачевский. Пара познайомилася на зйомках фільму "Літня поїздка до моря". Для 22-річної актриси це була любов з першого погляду. Але він тоді одружився на іншій. Пара знову зустріла через кілька років. Тоді вони й одружилися. Але і цей шлюб Кравченко не став щасливим. Чоловік зраджував і бив її. Однак цей шлюб подарував їй доньку Ганну.

Після розлучення з чоловіком актриса перебувала в глибокій депресії, вибратися з якої марно намагалася за допомогою алкоголю. Врятувала її донька Анна. Дівчинка не дала матері спитися, за що Тетяна їй досі їй вдячна.

"Я, чесно сказати, завжди випивала. Кожен день сцена, а вечорами зустрічі з колегами по роботі. Природно, що всі пили. Можна було прийти без копійки і знати, що тобі завжди наллють. Спилася б. Ну, значить, така доля", - сказала вона.

Зазначимо, гостру залежність Кравченко зуміла подолати, хоча повністю від алкоголю не відмовилася.

Нагадаємо, Валюху з "Сватів" безжально бив колишній чоловік.

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