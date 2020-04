View this post on Instagram

#карантин #covid19 Умоляю досмотрите до конца. Здесь важнейшая информация ℹ️! Мой брат неделю назад вернулся из Америки, а вы знаете , что сейчас Штаты - намбер ван по заряжению. Теперь Кирилл на самоизоляции в деревне под Одессой. Совсем один мой братик! Хорошо , хоть интернет есть и САМООСОЗНАННОСТЬ! Посмотрите видос! Обожаю тебя , @kirill_kovlash ! Спасибо, что в такое жуткое время поднимаешь настроение! Я смеюсь уже несколько часов и не могу успокоиться!!!