Епідемія підступного вірусу зачепила і сім'ю популярної телеведучої Регіни Тодоренко

Про це зірка написала в своєму Instagram, передає Politeka.net.

Як розповіла Регіна Тодоренко, тиждень тому її брат повернувся зі Сполучених Штатів і зараз знаходиться на самоізоляції під Одесою.

"Благаю додивіться до кінця. Тут найважливіша інформація! Мій брат тиждень тому повернувся з Америки, а ви знаєте, що зараз Штати - намбер ван по зараженню. Тепер Кирило на самоізоляції в селі під Одесою. Зовсім один мій братик!", - зазначила вона.

Телеведуча також подякувала свого брата за те, що він в такий важкий час піднімає їй настрій.

"Добре , хоч інтернет є і самоусвідомленість. Обожнюю тебе! Дякую, що в такий страшний час піднімаєш настрій! Я сміюся вже кілька годин і не можу заспокоїтися!", - резюмувала вона в Instagram.

Користувачі неоднозначно відреагували на публікацію. Деякі фанатки почали переживати за брата Регіни Тодоренко і відзначили, що він "красунчик". Але були і такі коментатори, які рознесли телеведучу і її брата за порушення норм карантину, оскільки він в умовах самоізоляції виходить в магазин за продуктами.

"Ходить в магазин — це не самоізоляція(", "В сенсі вийшов за продуктами? На карантині не можна виходити нікуди, в Європі штрафи за кілька тисяч", "Все буде пучком!", "Красунчик!", "Молодець, гумор зараз і рятує!", "І навіщо він пішов за продуктами? Він взагалі не повинен виходити з дому 14 днів!", "Не можна ж виходити братові в магазин", - пишуть вони у коментарях під публікацією звезды.

Раніше ми розповідали, що Регіна Тодоренко показала себе в домашньому образі і зізналася, чим займається на карантині.

За словами зірки, через карантин у неї з'явилося більше часу на читання книг.

«З самого дитинства батьки привчили мене читати книги, і зараз я дуже намагаюся читати хоча б одну книгу в місяць! А з урахуванням сформованої ситуації на читання і саморозвиток з'явилося більше часу! Адже прокачувати мозок також необхідно, як м'язи в спортзалі!», - відверто заявила телеведуча.

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