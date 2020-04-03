Російська актриса Анастасія Заворотнюк, незважаючи на всі чутки, продовжує боротися з онкологією

Про це пише Politeka.net.

В честь дня народження актриси її близькі опублікували пост, в якому подякували багатотисячній армії фанатів і лікарям за те, що вони роблять для Анастасії Заворотнюк.

«Яскрава, як сонце, тепла, як весна, мудра, сильна, життєлюбна, наділена великим, добрим і чуйним серцем — наша улюблена, наша дивовижна Настя. І в її свято ми бажаємо їй тільки одного, самого головного і незамінного здоров'я! Тому що все інше, важливе, улюблене і сьогодення, у неї дійсно є. Це був дуже непростий рік, і тим дорожче і цінніше усвідомлювати, як багато людей розділили цю ситуацію з нами», — сказано в повідомленні, яке опублікували на сторінці в підтримку Анастасії.

За словами родичів актриси, молитви і віра допомагають їм триматися, але не варто забувати про працю медиків, які надають допомогу Анастасії Заворотнюк.

«Низький уклін лікарям і всьому медичному персоналу за все те, що ви вже зробили і продовжуєте робити для Насті... Величезне спасибі всім друзям за вашу неймовірну підтримку і допомогу! Дякую колегам, які також прийшли на допомогу і дуже багато зробили для нас. І, звичайно, ми щиро вдячні всім шанувальникам, підписникам, просто небайдужим людям. Всі ви — ті, хто був з нами цей рік, даєте нам надію на краще. Завдяки вам, вашим молитвам, ми точно знаємо, що диво можливе, і воно обов'язково станеться!», - резюмували вони.

Раніше ми розповідали, що в ЗМІ ходять чутки про можливе розлучення Анастасії Заворотнюк і Петра Чернишова. Все із-за того, що актриса підозрювала свого чоловіка у постійних зради.

За чутками, в якийсь момент, після неймовірного емоційного початку стосунків, в парі з'явилося непорозуміння і вони навіть опинилися на межі розлучення.

днями також ми розповідали, що Петра Чернишова викрили у зраді. Як розповіла російський екстрасенс Саона, у фігуриста може бути роман на стороні, але фанатам Анастасії Заворотнюк не варто його засуджувати.

"Це просто інтим, і робить він це дуже акуратно, не привертаючи уваги. Петро намагається якомога менше надавати клопоту рідним і близьким. Можна навіть сказати, що він робить все красиво, як би дивно б це не звучало...", - заявляла вона, аналізуючи майбутнє "моєї прекрасної няні".

Нагадаємо, що у дочки хворої на рак Заворотнюк урвався терпець, емоційний пост: "Скоро все скінчиться".

Як повідомляла Politeka, Анастасія Заворотнюк померла: дочка актриси перервала мовчанку й відповіла на головне питання.

Також Politeka писала, що дочка Анастасії Заворотнюк вразила визнанням про хворої матері: «Вона була…».