Российская актриса Анастасия Заворотнюк, несмотря на все слухи, продолжает бороться с онкологией

Об этом пишет Politeka.net.

В честь дня рождения актрисы ее близкие опубликовали пост, в котором поблагодарили многотысячную армию фанатов и врачей за то, что они делают для Анастасии Заворотнюк.

«Яркая, как солнце, теплая, как весна, мудрая, сильная, жизнелюбивая, наделенная большим, добрым и чутким сердцем — наша любимая, наша удивительная Настя. И в ее праздник мы желаем ей только одного, самого главного и незаменимого — здоровья! Потому что все остальное, важное, любимое и настоящее, у нее действительно есть. Это был очень непростой год, и тем дороже и ценнее осознавать, как много людей разделили эту ситуацию с нами», — сказано в сообщении, которое опубликовали на странице в поддержку Анастасии.

По словам родственников актрисы, молитвы и вера помогают им держаться, но не стоит забывать о труде медиков, которые оказывают помощь Анастасии Заворотнюк.

«Низкий поклон врачам и всему медицинскому персоналу за все то, что вы уже сделали и продолжаете делать для Насти... Огромное спасибо всем друзьям за вашу невероятную поддержку и помощь! Спасибо коллегам, которые также пришли на помощь и очень многое сделали для нас. И, конечно, мы от души благодарны всем поклонникам, подписчикам, просто неравнодушным людям. Все вы — те, кто был с нами этот год, даете нам надежду на лучшее. Благодаря вам, вашим молитвам, мы точно знаем, что чудо возможно, и оно обязательно случится!», - резюмировали они.

Ранее мы рассказывали, что в СМИ ходят слухи о возможном разводе Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева. Все из-за того, что актриса подозревала своего супруга в постоянных изменах.

По слухам, в какой-то момент, после невероятного эмоционального начала отношений, в паре появилось недопонимание и они даже оказались на грани развода.

На днях также мы рассказывали, что Петра Чернышева уличили в измене. Как рассказала российский экстрасенс Саона, у фигуриста может быть роман на стороне, но фанатам Анастасии Заворотнюк не стоит его осуждать.

"Это просто интим, и делает он это очень аккуратно, не привлекая внимания. Петр старается как можно меньше предоставлять хлопот родным и близким. Можно даже сказать, что он делает все красиво, как бы странно бы это ни звучало...", - заявляла она, анализируя будущее "моей прекрасной няни".

Напомним, что у дочери больной раком Заворотнюк лопнуло терпение, эмоциональный пост: "Скоро все кончится".

Как сообщала Politeka, Анастасия Заворотнюк умерла: дочь актрисы прервала молчание и ответила на главный вопрос.

Также Politeka писала, что дочь Анастасии Заворотнюк поразила признанием о больной матери: «Она была…».