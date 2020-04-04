У багатьох зіркових мам непрості відносини з їхніми дочками, адже вони більшу частину свого життя проводять на гастролях. Втім, є й ті, хто успішно поєднує сім'ю і роботу

Politeka.net згадувала, як виглядають дочки українських зірок, хто з них сильно схожий на зоряну мати, а хто пішов характером та зовншністю в батька.

У Олі Полякової дві доньки. Старша дочка Марія – викапана мати. Вона схожа на неї не тільки обличчям, але і фігурою. А ось молодша Аліса пішла в батька. Ольга намагається багато часу проводити з дітьми. Особливо добре їй це вдається під час карантину.

У співачки Світлани Лободи дві доньки. Старша Євангеліна схожа на маму. Відомо, що дівчинка носить окуляри для корекції зору. А от обличчя молодшої Тільди Світлана поки що не показує.

Ані Лорак через щільний графік досить рідко бачиться зі своєю донькою Софією. Дівчинка дуже схожа на свого батька. У її зовнішності проглядається турецьке коріння.

У зірки «Квартал 95» є старша донька Марія, яка з 15 років живе окремо від батьків і веде самостійне життя. Дівчинка дуже схожа на свою зоряну мати.

Донька телеведучої Маші Єфросиніної сильно схожа на батька, але фігурою і волоссям явно пішла в матір. Дівчинка на відміну від матері не любить публічності.

Донька солістки "НеАнгелів" Слави Камінської дуже схожа на неї. А от син пішов у батька.

Нагадаємо, що Лобода зважилася на кардинальну зміну іміджу, фото підірвало мережу: «Може стригануть…».

Як повідомляла Politeka, дочка Єфросиніної вразила схожістю з зірковою мамою: «Неймовірна».

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