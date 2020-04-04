Карантин залишив тисячі знаменитостей без роботи, закривши їх вдома. Але окрім творчої діяльності постраждав і бізнес багатьох зірок

Politeka.net розбиралася, хто з зірок може втратити все через тривалий карантин.

Екс-солістка ВІА Гри Анна Седокова зізналася шанувальникам, що не знає, як бути далі. Вона заявила, що у неї 20 співробітників, яким вона тепер не може платити повну зарплату, так як всі концерти скасовані.

«Я так переживаю за тих, хто довірив мені свої життя. Переживаю за своїх музикантів, які залишилися без роботи. За всіх тих, хто через три дні залишиться без роботи і без зарплати. Робота була моїм сенсом і тим, що рятувало мене все життя...Я була в різному де ** мі, але робота! Вона завжди була зі мною», - заявила Седокова.

Телеведуча Анфіса Чехова теж може постраждати через пандемію. Як відомо, зірка випускає одяг для жінок з нестандартними як у неї формами. Зірка зізналася, що її бізнес опинився на межі закриття, їй навіть немає чим платити за оренду торгової точки в центрі Москви.

Зірка «Дом-2», Вікторія Боня поскаржилася, що має проблеми зі своїм бутіком джинсового одягу. Через карантин вона змушена обдумувати нові шляхи для розвитку свого бізнесу. Боня заявила, що буде тепер орієнтуватися на онлайн-продажи.

Соліст групи «Руки вгору» Сергій Жуков вже рахує збитки від простою свого караоке-клубу. Він розповів, що крім великих втрат від клубу, він не дорахується грошей через скасування гастрольного туру.

Додамо, що у багатьох інших зірок також є бізнес, який постраждає, але вони воліють не говорити про свої проблеми публічно.

Так, у Наді Дорофєєвої є магазин з модним молодіжним одягом. Звичайно, він працює і онлайн, але продажі під час карантину впали навіть у онлайн-магазинів.

Віра Брежнєва лише в минулому році запустила власну лінію косметики, а телеведуча Маша Єфросиніна – серію домашнього одягу. Правда, не виключено, що домашні піжами сьогодні як раз будуть на піку популярності.

Нагадаємо, що лідер "Руки вгору" ліг під ніж хірургів: "Відрізали половину тіла і...".

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