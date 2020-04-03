Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала, як розважається вдома під час ізоляції

Артистка вирішила показати себе "в повній боєвій готовності", примірявши костюм тілесного кольору. У розділі Сторі в соціальній мережі Instagram телеведуча продемонструвала на серії фото і відео свої причепурювання перед камерою і похвалилася ідеальним макіяжем на завершення, пише Politeka.

Так, в цей раз Леся вирішила показати новий "образ дня", яким дуже вразила шанувальників. Справа в тому, що на представлених кадрах зірка з'явилася в одних обтягуючих шортах - велосипедках - і топі бежевого кольору, який вигідно підкреслює форми артистки завдяки бежевого відтінку і самій формі.

Також костюм підкреслив тонку талію Лесі, яку вона показала, пританцевывая під час того, як робила з плойкою собі стильну зачіску. Зірка завдала легкий мейк, в результаті чого виглядає просто чудово.

У завершенні своїх танців і роботи над волоссям, Леся схилилась перед об'єктивом, щоб показати, як виглядає її макіяж, але засвітила при цьому також і свою фігуру без фотошопу.

Раніше телеведуча Леся Нікітюк показала нове фото в Instagram. На фото Леся позує на червоних підборах і в піджаку. Волосся у неї були розпущені в цей раз. На фото можна побачити чиюсь руку, яка тримала фен у руці, який напевно був потрібен для зйомки фото. На тлі можна побачити диван, дзеркальну чорну стіну, двері та інші предмети інтер'єру.

Фанати встигли поставити майже 100 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Потрібно зробити конкурс Міс світу ноги. Ти його зробиш", "А вікна помиті", "Про, такі ноги, даються не кожній дівчині", "Леся не забудь помити руки 30", "Молодець", "карантин" з користю", "Розумниця", "Леся красуня", "Та ти просто богиня", "Супер-вумен".

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