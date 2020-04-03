Відома співачка Світлана Лобода влаштувала вдома гаряче тренування, показавши топ кращих вправ

В цей раз знаменита артистка з'явилася на серії нових фото в соціальній мережі Instagram в розділі Сторі, зроблених під час чергового тренування. Артистка з'явилася в спортивному костюмі болотного відтінку, повідомляє Politeka.

Як відомо, Світлана почала активно показувати шанувальникам, як займається спортом на карантині, щоб мотивувати інших робити теж саме і не скаржитися, що вони одужали за час вимушеного відпочинку.

Щодня Світлана публікує серію кадрів, знятих на тренуванні, і показує, які вправи краще, як їх виконувати і що краще робити в першу чергу. Цей раз не став винятком. Сьогодні зірка продемонструвала вправи для сідничних м'язів, для спини і преса.

«Я знаю, що необхідно є мінімум п'ять разів на день маленькими порціями. Тренер говорить, що я повинна возити з собою судочки, щоб отримувати після тренувань потрібний обсяг білків. Але з моїм графіком, чесно кажучи, не до судочків», - раніше зазначала сама артистка.

Раніше Світлана Лобода здивувала фанатів сміливим перевтіленням заради кліпу.

«Може стригануть каре?», - коротко говориться в повідомленні.

Так, на фотографії Лобода позує з каре, що «растопырено» в різні сторони сидячи. Як можна помітити, на співачці елегантна шуба і туфлі.

Проте прихильники Лободи були позбавлені можливості що-небудь сказати, оскільки фотографію вона викинула у себе в Сторіс.

Нагадаємо, Лобода шокувала змінами у зовнішності, кадри облетіли мережа

А ще Politeka писала, що Лобода прогулялася на пляжі в крихітному бікіні

Також Politeka повідомляла, що Лобода показала, як насправді виглядає без фотошопу