Син Наташі Корольової і Тарзана Архип Глушко презентував свою нову музичну композицію під назвою "Пляшка вина"

18-річний син зоряної пари активно веде свою сторінку в Instagram. Цього разу молодий чоловік показав перший уривок зі свого нового кліпу на музичну композицію "Пляшка вина". Зіркова мама молодої людини не залишилася осторонь і також опублікувала на своїй сторінці новий ролик, повідомляє Politeka.

Так, на представленому ролику молодий чоловік позував у звичайному одязі, прикривши своє обличчя за медичною маскою, як би інтригуючи початком кліпу. При цьому його мама Наташа вирішила репостнуть всю запис, як і слова юнака:

«Офіційний реліз пісні «Пляшка вина» Друзі, як проходить ваш карантин? Сподіваюся музично😆! А у мене сьогодні офіційний реліз на всіх інтернет майданчиках і тому приводу можна відкрити пляшку вина.🍷 #грек #архип #архипглушко #бутылкавина».

Шанувальники у свою чергу засипали відео коментарями:

«Класний! Очі Наталчин ! 👍Виставляйте побільше кліпів зі своїми піснями! І наш карантин проходитиме музично 👏👏👏👏👏🎵 🎧», «Браво!!! 👏👏👏», «Бомбічний хлопець💣як і сама кумир мого дитинства Наташка💎💎💎💥💥💥», «Пісня класна я вже скачала. Думаю, буде хітом! Молодець!!!», «Пісня класна💪🏻🔥 Молодець!».

Раніше ж молодий чоловік вирішив розповісти читачам про своє захоплення. Як з'ясувалося, Архип активно вивчає японську мову. У своєму новому пості хлопець розповів про японської абетки і ієрогліфах. Він також поділився двома новими фотографіями в «японському» стилі. На них Архип позує в футболці і толстовці з написами на японській мові.

В коментарях передплатники подякували Архипа за цікаву інформацію, а також не забули обговорити його зовнішність. Також деякі здивувалися таким здібностям хлопця.

«Красунчик», «Очі мамині», «Дуже цікаво!», «Який ти розумний», «Привіт, тобі потрібно в моделі», «Повчально, можна у юних людей чомусь навчитися. Радує», - пишуть люди.

Нагадаємо, юний син Наташі Корольової вирішив піти по стопах батька-стриптизера.

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