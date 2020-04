View this post on Instagram

#Repost @grek_grex with @make_repost ・・・ Официальный релиз песни «Бутылка вина» Друзья, как проходит ваш карантин? Надеюсь музыкально😆! А у меня сегодня официальный релиз на всех интернет площадках и поэтому поводу можно открыть бутылочку вина.🍷 #грек #архип #архипглушко #бутылкавина #песня #song #релиз #официальный #release #петь #певец #хит #карантин #коронавирус #этоинтересно #interesting #instagram #instagood