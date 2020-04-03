Сын Наташи Королевой и Тарзана Архип Глушко презентовал свою новую музыкальную композицию под название "Бутылка вина"

18-летний сын звездной пары активно ведет свою страницу в Инстаграм. В этот раз молодой человек показал первый отрывок из своего нового клипа на музыкальную композицию "Бутылка вина". Звездная мама молодого человека не осталась в стороне и также опубликовала на своей странице новый ролик, сообщает Politeka.

Так, на представленном ролике молодой человек позировал в обычной одежде, прикрыв свое лицо за медицинской маской, как бы интригуя началом клипа. При этом его мама Наташа решила репостнуть всю запись, как и слова юноши:

«Официальный релиз песни «Бутылка вина» Друзья, как проходит ваш карантин? Надеюсь музыкально😆! А у меня сегодня официальный релиз на всех интернет площадках и поэтому поводу можно открыть бутылочку вина.🍷 #грек #архип #архипглушко #бутылкавина».

Поклонники в свою очередь засыпали видео комментариями:

«Классный! Глаза Наташины ! 👍Выставляйте побольше клипов со своими песнями! И наш карантин будет проходить музыкально 👏👏👏👏👏🎵 🎧», «Браво!!! Но дерзости Тарзана чуть не хватает👏👏👏», «Бомбический парень💣как и сама кумир моего детства Наташка💎💎💎💥💥💥», «Песня классная я уже скачала. Думаю, будет хитом! Молодец!!!», «Песня классная💪🏻🔥 Молодец!».

Ранее же молодой человек решил рассказать подписчикам о своем увлечении. Как выяснилось, Архип активно изучает японский язык. В своем новом посте парень рассказал о японской азбуке и иероглифах. Он также поделился двумя новыми фотографиями в «японском» стиле. На них Архип позирует в футболке и толстовке с надписями на японском языке.

В комментариях подписчики поблагодарили Архипа за интересную информацию, а также не забыли обсудить его внешность. Также некоторые удивились таким способностям парня.

«Красавчик», «Глаза мамины», «Очень интересно!», «Какой ты умный», «Привет, тебе нужно в модели», «Поучительно, можно у юных людей чему-то научиться. Радует», - пишут люди.

Напомним, юный сын Наташи Королевой решил пойти по стопам отца-стриптизера.

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