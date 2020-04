Старшая дочь Веры Брежневой Соня Киперман в пикантном топе восхитила сеть чувственным фото

Дочь Веры Брежневой, 19-летняя Соня Киперман, не раз слышала о том, что она поразительно похожа на свою звездную маму. Девушка переняла от известной певицы красоту и грацию, а очарование юности делает девушку и вовсе неотразимой. Однако после того, как юная модель сменила цвет волос из светлых на темный, девушка заметно повзрослела, сообщает Politeka.

В этот раз Соня решила представить кадр, сделанный во время мини-фотосессии по веб-камере. Похоже, таким образом девушка решила развлечься во время карантина. Девушка позировала в своей белоснежной спальне, на ней заметен лишь коротенький топ, едва скрывающий формы. При этом рядом в "объективе" можно заметить и популярного российского фотографа Тимофея Колесникова.

Напомним, Соня на данный момент живет и учится в Лос-Анджелесе, поэтому находится вдали от мамы Веры Брежневой.

Поклонники тут же принялись комментировать увиженное:

«Красотка💕» «Привет красотка», «Hot brunette!!! I like it more than blonde! But you look cute anyways!», «Гораздо круче с темным цветом 🔥🔥🔥огонь 😍», «Крутой цвет волос😉👍».

Ранее Вера Брежнева показала, как веселится со своей дочерью Соней Киперман. 30 марта популярная украинская певица, которая перебралась жить в Россию, празднует день рождения своей старшей дочери Сони. Девушке исполнилось 19 лет. По этому случаю Вера поделилась в Инстаграм архивным видео, на котором они с дочкой веселятся в машине.

На кадрах можно увидеть, как мать ведет машину, в то время как ее дочь с подругами сидят на заднем сидении. В машине на всю громкость играет музыка, под которую Соня задорно танцует, а Вера подпевает. Судя по всему, Брежнева идеально вписывается в компанию молодых девушек и не чувствует никакого смущения.

Певица уточнила, что это видео было снято в прошлый день рождения Сони, а сегодня они не могут отметить праздник вместе из-за того, что находятся на карантине на разных континентах.

