Солістка групи «Час і Скло» Надя Дорофєєва розповіла разом зі своїм чоловіком, чим можна зайнятися під час карантину

В цей раз на фан-сторінці у соціальній мережі Instagram співачки був представлений раніше не опублікований ролик, в якому зірки звернулися до фанатів з проханням дотримуватися режим ізоляції і розповіли, як це робити з помітним кофортом для себе, пише Politeka.

Як стало нещодавно відомо, Міністерство культури та інформаційної політики України підготувало серію соціальних роликів за участю зірок у рамках підтримки важливою комунікаційної кампанії щодо профілактичних заходів проти поширення в Україні коронавіруса COVID-19.

З цього приводу артисти постали в ролику під час запису будинку і розповіли, що краще робити під час ізоляції. Зокрема, артисти виділили можливість провести з друзями онлайн вечірку, допомогти старшому поколінню продуктами або як-небудь ще, а також запропонували дівчатам і молодим людям навчити дідусів і бабусь користуватися інтернетом.

До цього Надя Дорофєєва показала стильні танці у власній вбиральні. Під час карантину артистка кожен день почала знімати милі відеозапису в додатку "Тік-Ток", щоб привернути увагу шанувальників до себе. Цього разу зірка вирішила повеселитися у вбиральні в яскравому спортивному костюмі.

На представлених кадрах Надя весело посувалася під запальний ритм мелодії, всіляко крутячись перед камерою і посміхаючись. Зірка позувала в одному спортивному костюмі чорного кольору з рожевими вставками на куртці.

«Карантин блін 🤪», – коротко прокоментувала новий ролик зірка.

Шанувальники в свою чергу не залишилися байдужі і написали безліч коментарів:

«Я тебе перша лайкнула🙌», «Красуня😍😍😍😍😍», «Красуня 😍», «Побільше відео з Твк Струму», «Надька, ти найкраща💋💋💋💋💋», «Так, сексуально!!! Супер!!!👍👍👍👍👍, але ти там від ДАнтеса ховаєшся?"», «Да карантин жопа....», «За цей карантин у тебе більше відео ТикТок і прямих ефірів, ніж у житті😂❤️ Це нереально круто🔥», «На карантині рятує тільки твк струм. Вся надія тільки на нього❤️😂».

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