View this post on Instagram

Міністерство культури та інформаційної політики України підготувало серію соціальних роликів за участю зірок у рамках підтримки важливої комунікаційної кампанії стосовно профілактичних заходів проти поширення в Україні коронавірусу COVID-19. #залишайсявдома #надядорофеева #владимирдантес