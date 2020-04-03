Зірка серіалу «Свати» Ганна Кошмал поділилася архівним літнім фото з Барселони

25-річна українська актриса придбала популярність завдяки ролі внучки головних героїв – Женьки – в серіалі «Свати». Зараз знаменитість вже щосили працює над іншими проектами і не забуває радувати шанувальників новими знімками на своїй сторінці в Instagram.

Як повідомляє Politeka, на цей раз Кошмал вирішила опублікувати архівний знімок зі своєї подорожі в Барселону. На фото дівчина позує в легкому білому платті зі спідницею, яка розвівається на вітрі. Кошмал спирається на огорожу і задумливо дивиться в далечінь.

У підписі до світлини актриса зазначила, що завдяки карантину зараз як ніколи цінує те, що могла вільно робити раніше.

«Приємні спогади про Барселоні. Життя в карантині вчить нас цінувати і бути вдячними. Що зробите в першу чергу, коли закінчиться карантин?», - поцікавилася у своїх передплатників Кошмал.

В коментарях до посту люди відповідають на питання актриси і не забувають коментувати її фото.

«Дуже красива! дякуємо за ефіри ти така мила хороша», «Немає слів. Просто чудова. Дякую за ці чудові ефіри. Краща актриса», «Такі фото виглядають як ковток свіжого повітря зв'язку з карантином)))», «Дуже любимо тебе, талановита і красива! Обожнюємо тебе в ролі Жені в Сватах», - пишуть люди.

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