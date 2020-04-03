Світлана Лобода показала, як підтримує себе у формі на карантині

Популярна українська співачка останні дні змушена проводити вдома через карантин. Втім, Лободу це не зупиняє: зірка продовжує регулярно публікувати нові фото і відео на своїй сторінці в Instagram. Як повідомляє Politeka, в розділі Сториз Лобода вирішила показати, як підтримує фігуру у формі, продовжуючи займатися вдома.

На кадрах можна побачити, як співачка тренується. Зокрема, Лобода демонструє свою вражаючу розтяжку і виконує нахили до витягнутих ніг.

«Позаймалися англійською, тепер займаємося спортом. Хача! Будемо качками!», - хвалиться артистка на перших кадрах.

Для занять спортом Лобода обрала зручні чорні лосини і чорний спортивний топ, який вдало підкреслив пишні груди зірки. Особливо це помітно на кадрах з розтяжкою. Судячи з відео, тіло співачки у відмінній формі.

До цього ми повідомляли, що Лобода здивувала фанатів сміливим перевтіленням заради кліпу.

Так, на фотографії Лобода позувала з каре, що «стирчить» в різні сторони сидячи. Як можна помітити, на співачці елегантна шуба і туфлі.

«Може стриганути каре?», - коротко говорилося в повідомленні.

Нагадаємо, Лобода зважилася на кардинальну зміну іміджу, фото підірвало мережа: «Може стриганути…».

Як повідомляла Politeka, Лобода засвітила зайве, вихваляючись формами без фотошопу: "А чия це рука ззаду?".

Також Politeka писала, що Лобода в тоненькому топі не втрималася від шалених танців: "більше не худни!".