Популярна українська виконавиця Надія Мейхер, яка раніше входила до групи «ВІА-Гра», показала фігуру в сукню з декольте
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінці зірки в Instagram.
Так, співачка позує у бежевій сукні з вирізом, поверх якого накидається елегантна накидка. При цьому Мейхер вирішив притримати верхній одяг, підкресливши значні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.
«Вау, красоточка», «чудова», «Надя яка Ви принадність , ЗАВЖДИ!, браво», «моя любов зі шкільної лави», «Надією можна милуватися вічно», - пишуть вони.
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До цього повідомлялося, що відома українська співачка Надія Мейхер показала нове фото в Instagram.
На фото Надя позує в чорному легкому платті, а в руках тримає пальто. Волосся в цей раз співачка залишила розпущеним, а образ доповнила чорними підборами. На тлі можна побачити тільки стіну. Швидше за все, знімок був студійним.
Фанати ніяк не змогли оцінити публікацію Наді, як і написати їй хвалебні або негативні коментарі. Все із-за того, що Мейхер викинула пост в сторіс, де немає таких інструментів.
Раніше ми повідомляли, що відома українська співачка Надія Мейхер показала нове фото в Instagram.
На фото Надя позує в чорному блискучому сукні з великим декольте. Образ вона доповнила прикрасами на шиї. Волосся у Мейхер були на цей раз за шию і розпатланим. На кадр накладено ефект, який надав йому старовини. Співачка позувала у ванній, швидше за все. Кадр, можливо, з 2013 року.
Повідомлялося, що відома українська співачка Надія Мейхер, яка була учасницею групи "ВІА Гра", поділилася новим жарким знімком.
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