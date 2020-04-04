Учасниця групи «НеАнгели» Слава Камінська показала, як розважається у ліжку вечорами

Після введення карантину артистка вирішила залишитися вдома з дітками - Лаурою і Леоном, щоб не тільки забезпечити себе і сім'ю від епідемії, але ще й провести час з близькими, відпочити від концертів і активно займатися спортом, інформує Рoliteka.net.

Так, в цей раз в розділі Сторі зірка показала, чим займається після занять на біговій доріжці разом зі своїми малюками. Кожен день співачка представляє цілу серію кадрів, на яких розповідає, чим зайняти діток, як урізноманітнити свої будні і як не зійти з розуму на карантині".

При цьому бувають дні, коли Слава робить собі розвантажувальний день і просто насолоджується ввечері. Цього разу артистка позувала в стильній піжамі в ліжку з курочкою в руках, яку безтурботно поїла на камеру. Після зірка представила на декількох кадрах, як обіймається з Лаурою.

До цього Слава показала топ кращих вправ і під керівництвом тренера виконала їх сама. Позувала в ролику артистка без макіяжу і костюмі незвичайного відтінку. Співачка попрацювала над своїми проблемними зонами, постояла на планці і навіть отримала кілька слушних порад від персонального тренера Андрія Хомицкого під час занять:

«Повірте, пагони до холодильника – слабеньке кардіо, я перевіряла🤣 Тому ми записали для вас посібник для знищення проблемних зон 🙏🏼 Давайте хоч три рази в тиждень подужаємо тренування і буде вам щастя : ⁃ бокова частина живота; ⁃ задня поверхня руки ( трицепс ); ⁃ зовнішня частина бедр; ⁃ нутрення частина бедр.

Перед тим, як приступити до тренування, обов'язково виконуємо розминку:

Біг на місці – 3 хв.

Суглобова гімнастика.

Тренування⤵️

1.Скручування стоячи через сторони.

Кількість повторень - 30 [15 в кожну сторону]

2.Динамічна бічна планка.

Кількість повторень - 30 [15 в кожну сторону]

3.Скручування з дотиком п'яти.

Кількість повторень - 30 [15 в кожну сторону]

4.Зворотні віджимання.

Кількість повторень - 20

5.Приставні кроки.

Кількість повторень - 30 [ 15 в кожну сторону]

6.Розведення ніг лежачи.

Кількість повторень - 30

6 вправ виконуємо одне за іншим, це 1 коло.

Виконай - 4 кола.

Відпочинок після кола - 1.5 хв.

По завершенню основної частини робимо розтяжку на опрацьовані м'язи», - розповіла артистка, але викликала хвилю запитань. На думку шанувальників, з-за скручувань у зірки буде вузька талія.

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