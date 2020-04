View this post on Instagram

Поверьте, побеги к холодильнику – слабенькое кардио, я проверяла🤣 Поэтому мы с @khomytskyi_official записали для вас пособие для уничтожения проблемных зон 🙏🏼 Давайте хоть три раза в неделю осилим тренировку и будет вам счастье : ⁃ боковая часть живота; ⁃ задняя поверхность руки ( трицепс ); ⁃ внешняя часть бёдр; ⁃ нутрення часть бёдр. ⠀ Перед тем, как приступить к тренировке, обязательно выполняем разминку: Бег на месте – 3 мин. Суставная гимнастика. ⠀ Тренировка⤵️ ⠀ 1.Скручивания стоя через стороны. Количество повторений - 30 [15 в каждую сторону] ⠀ 2.Динамическая боковая планка. Количество повторений - 30 [15 в каждую сторону] ⠀ 3.Скручивания с касанием пятки. Количество повторений - 30 [15 в каждую сторону] ⠀ 4.Обратные отжимания. Количество повторений - 20 ⠀ 5.Приставные шаги. Количество повторений - 30 [ 15 в каждую сторону] ⠀ 6.Разведение ног лёжа. Количество повторений - 30 ⠀ 6 упражнений выполняем одно за другим, это 1 круг. Выполни - 4 круга. Отдых после круга - 1.5 мин. ⠀ По завершению основной части делаем растяжку на проработанные мышцы.