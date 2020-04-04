Участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская показала, как развлекается в постели по вечерам

После введения карантина артистка решила остаться дома дома с детками - Лаурой и Леоном, чтобы не только обезопасить себя и семью от эпидемии, но еще и провести время с близкими, отдохнуть от концертов и активно заниматься спортом, информирует Рoliteka.net.

Так, в этот раз в разделе Стори звезда показала, чем занимается после занятий на беговой дорожке вместе со своими малышами. Каждый день певица представляет целую серию кадров, на которых рассказывает, чем занять деток, как разнообразить свои будни и как не "сойти с ума на карантине".

При этом бывают дни, когда Слава делает себе разгрузочный день и просто наслаждается вечером. В этот раз артистка позировала в стильной пижаме в постеле с курочкой в руках, которую беззаботно поела на камеру, отмечая, что это "очень и очень вкусно!". После звезда представила на нескольких кадрах, как обнимается с Лаурой.

До этого Слава показала топ лучших упражнений и под руководством тренера выполнила их сама. Позировала в ролике артистка без макияжа и костюме необычного оттенка. Певица поработала над своими проблемными зонами, постояла на планке и даже получила несколько дельных советов от персонального тренера Андрея Хомицкого во время занятий:

«Поверьте, побеги к холодильнику – слабенькое кардио, я проверяла🤣 Поэтому мы записали для вас пособие для уничтожения проблемных зон 🙏🏼 Давайте хоть три раза в неделю осилим тренировку и будет вам счастье : ⁃ боковая часть живота; ⁃ задняя поверхность руки ( трицепс ); ⁃ внешняя часть бёдр; ⁃ нутрення часть бёдр.

Перед тем, как приступить к тренировке, обязательно выполняем разминку:

Бег на месте – 3 мин.

Суставная гимнастика.

Тренировка⤵️

1.Скручивания стоя через стороны.

Количество повторений - 30 [15 в каждую сторону]

2.Динамическая боковая планка.

Количество повторений - 30 [15 в каждую сторону]

3.Скручивания с касанием пятки.

Количество повторений - 30 [15 в каждую сторону]

4.Обратные отжимания.

Количество повторений - 20

5.Приставные шаги.

Количество повторений - 30 [ 15 в каждую сторону]

6.Разведение ног лёжа.

Количество повторений - 30

6 упражнений выполняем одно за другим, это 1 круг.

Выполни - 4 круга.

Отдых после круга - 1.5 мин.

По завершению основной части делаем растяжку на проработанные мышцы», - рассказала артистка, но вызвала волну вопросов. По мнению поклонников, из-за скручиваний у звезды будет квадратная талия.

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