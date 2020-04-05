У житті майже кожної зірки настає час, коли вони хочуть дітей

Радості знаменитостей немає меж, коли замість одного малюка на світ з'являється відразу два, пише Рoliteka.net. Читайте далі про зірок, яким пощастило народити двійню або близнюків.

Бейонсе народила від свого чоловіка, репера Jay-Z, двох близнюків. Пара дуже рідко ділиться з шанувальниками знімками своїх дітей. Варто відзначити, що подружжя приховує подробиці особистого життя.

Голлівудська актриса Анджеліна Джолі народила від артиста Бреда Пітта хлопчика і дівчинку Нокса і Вів'єн. З тих пір за ними пильно стежать папарацці.

Артист Джордж Клуні одружився на Амаль Аламуддін. В минулому році подружжя стало батьками пари близнят. Пара ретельно береже малюків від публіки.

Співачка Мерайя Кері народила близнюків Монро і Моррокана від колишнього чоловіка Ніка Кеннона. Артистка постійно влаштовує дітям веселі сюрпризи і любить їх балувати.

Світова знаменитість Дженніфер Лопес стала мамою Емми і Максимілліана. Діти ні в чому не мають потребу, але артистка намагається їх не розбалувати, тому вони ростуть розважливими і спокійними людьми.

Донька і син Джулії Робертс живуть далеко від камер, і її це більш ніж влаштовує. Сама Джулія вже майже відійшла від зйомок заради сім'ї.

Російська співачка Діана Арбеніна кілька років тому стала мамою Марти і Артема. За словами близьких, діти ростуть талановитими, як їх мама.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес, незважаючи на карантин, тренувалася в спортзалі. Її разом з нареченим застали папараці.

Зірка була в обтягуючому червоному топі і облягаючих легінси. Штани підкреслили пишні стегна артистки.

Крім того, зірка була без білизни, що видно з випираючим принадам.

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