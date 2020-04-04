Знаменита українська співачка Віра Брежнєва показала, як проводить розкішний вечір у просторому номері в готелі

В цей раз співачка показала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram в розділі Сторі серію кадрів з вечірнього відпочинку в готелі. Артистка вирішила показати не тільки свій домашній вигляд, але ще і оздоблення свого номера, пише Рoliteka.net.

Співачка позувала у чорній матовій піжамі перед дзеркалом і з задоволенням показувала затишну вечірню обстановку свого номера. Трохи пізніше Віра показала, як лежить у ліжку й крутиться перед об'єктивом.

При цьому на обличчі Віри немає макіяжу, а сама вона виглядає сонною і втомленою. Артистка не стала залишати підпису і говорити що-небудь, надаючи можливість шанувальникам просто подивитися на її відпочинок.

Тим не менш, коментарів користувачі не залишили, оскільки в розділі Сторі дана функція відсутня.

Також раніше поділилася Віра в Instagram архівним відео, на якому вони з донькою веселяться в машині.

На кадрах можна побачити, як мати веде машину, в той час як її дочка з подругами сидять на задньому сидінні. У машині на всю гучність грає музика, під яку Соня запально танцює, а Віра підспівує. Судячи з усього, Брежнєва ідеально вписується в компанію молодих дівчат і не відчуває ніякого збентеження.

Співачка уточнила, що це відео було знято в минулий день народження Соні, а сьогодні вони не можуть відзначити свято разом з-за того, що знаходяться на карантині на різних континентах.

«Сьогодні у мене супер-свято!!! День Народження моєї старшої донечки - 19!!! це відео-хроніки минулого дня народження, коли я на 2 дні прилітала в Лос Анджелес, щоб зробити сюрприз і привітати її) і ось з таким же настроєм, але на різних континентах сьогодні на карантині. Мені дуже пощастило з цієї прекрасною дівчиною)) а їй - з водієм», - написала Віра.

Шанувальники співачки в коментарях вітають її дочку з днем народження і залишають свої побажання.

«Лялечки шикарні», «Які ви класні, ви їй як сестра а не мама. З днем народження вашу доньку», «Вау!!! Дівчатка! Ви прекрасні! З днем народження», «Яка доросла Соня! З Днем Народження!», «Нічого собі, яка вже велика», - пишуть люди.

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