На що тільки нудьга не штовхає людей!

Карантин через коронавірус став справжнім випробуванням не тільки для простих людей, але й для зірок світового рівня

Позбавлені звичного живого спілкування, поїздок і подорожей, вони змушені придумувати, як розважитися і не зійти з розуму, сидячи в чотирьох стінах, передає Politeka.

Іноді це виглядає, скажімо так, тривожно. Наприклад, 62-річна голлівудська легенда Шерон Стоун знайшла собі співрозмовника під час ізоляції: вона веде бесіди з собою і своєю подушкою.

Про це вона розповіла на сторінці в Instagram.

На відео зірка позує, лежачи в ліжку. На ній немає піжами і навіть білизни, лише окуляри з довгим ланцюжком з різнокольоровими елементами. Волосся актриси скуйовджене.

Своїм фанатам Шерон повідала, що «подушкові бесіди» стали для неї порятунком у «непростий час карантину».

«Люблю тебе. Продовжуй говорити з ціє. подушкою. Я спробую це сьогодні ввечері», «Нам усім цього достатньо. Але ми повинні продовжувати 🙏🙏 Такий скрутний час 💕💕», «Можу посперечатися, що подушка на небесах 🦋», – пишуть e коментарях.

Раніше ми розповідали, що Шерон на карантині захопилася малюванням. Відповідним відео вона також поділилася в мережі.

Зірка розповідає, що вона закінчила малювати картину, і вийшло досить непогано. На відео помітно, що актриса сильно постаріла і змушена носити окуляри, щоб краще бачити. До того ж, Шерон не дуже прагнула виглядати красивою. На ній домашній одяг, а її волосся зібране в недбалий хвіст.

До речі, зовсім недавно Шерон блищала на обкладинці глянцю. За допомогою світла, макіяжу і фоторедактора вона змінилася до невпізнання, помолодівши років на 20.

Зазначимо, що Шерон Стоун довгий час була однією з найкрасивіших і найбажаніших актрис Голлівуду. Сьогодні вона продовжує зніматися в кіно, але зовсім трохи. Стоун живе в західному Голлівуді з трьома синами, яких вона всиновила.

Нагадаємо, що Шерон Стоун розставила ноги і вразила всіх неймовірним виглядом: «як у 20-річної».

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