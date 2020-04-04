Телеведучий Дмитро Шепелєв почав роботу над новим проектом



У мережі з'явилися кадри, на яких телеведучий знаходиться в студії, де, ймовірно, і буде працювати над секретним проектом.

Батько Жанни Фріске, Володимир, різко відреагував на таку новину, передають російські ЗМІ.

За його словами, його майбутнім роботодавцям варто пам'ятати, що він "той ще тип".

«З Першого Шепелєва поперли з-за того, що він, як я вважаю, той ще тип. Його майбутнім роботодавцям варто пам'ятати про це. І мені зовсім не цікаво, що за шоу він робить. Не вважаю його професіоналом», — заявив він.

Зазначимо, що ще взимку Дмитро Шепелєв пішов з Першого каналу, на якому пропрацював більше десяти років. За його словами, тоді все відбулося з обопільної згоди, але пізніше в ЗМІ з'явилася інформація, що шоумен зірвав зйомки, після чого продюсери вказали йому на двері.

Раніше ми повідомляли, що батько Жанни Фріске звернувся в московський суд з тим, щоб стягнути з чоловіка дочки, шоумена Дмитра Шепелєва, понад 7 мільйонів рублів,

Володимир Фріске вимагає у нього погасити борг перед фондом, який збирав гроші на лікування її доньки.