Знаменита українська співачка Настя Каменських показала себе в новому ніжному образі

Після того, як в країні був введений карантин, артистка не стала сумувати і обмежуватися сірими буднями вдома. Кожен день співачка влаштовує онлайн-тренування, конференції з шанувальниками в прямому ефірі і розповідає про те, як худнути правильно на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, пише Рoliteka.net.

Цього разу артистка з'явилася з легким макіяжем на обличчі і в світлому светрі на домашньому кадрі перед телефоном. Волосся співачка розпустила, а за спиною можна помітити обстановку її зали.

підпису ж Каменських звично заговорила про гармонії:

«The best is yet to come 😌 Я вірю, що у нас з вами попереду дуже багато хорошого. А зараз, турботою про себе і близьких, ми можемо наблизити хороше в наші життя. Подумки обіймаю вас ❤️ #saturday #mood #moodoftheday #weekend #nk», - написала Настя.

Ось що відповіли шанувальники:

«Класний єфір вчора був Дякую», «найкраща 😍😍❤️❤️💛💛💜💜💜💖💖💖💖👍», «Настя , займаюся за вашим вправ)🌼 вогонь», «Чому весь час сама? Настуся,де Потап?», «Як завжди красуня❤️», «Красуня👍👍😍», «Ми з тобою Настуню!Бережіть себе!!», «stay home 👌».

Відзначимо, щоб залучити якомога більше прихильників до спорту, особливо під час ізоляції будинку, зірка вирішила проводити щоранку в прямому ефірі насичені тренровки.

Під час останнього тренування Настя, яка позувала в напівпрозорому вбранні перед камерами, не втрималася від ніжного поцілунку з Потапом. Справа в тому, що тренується зірка завжди біля сходинок, тому дуже часто її чоловік проходить повз і спостерігає за усердиями зірки.

На фан записі шанувальники артистки зняли цей момент в Инстаграме і розжалобились щасливого вигляду пари.

"Після кожного тренування з вами я ходжу цілий день заряджена енергією 😌 Я завжди чекаю тренування з нетерпінням! І це дуже важливо - отримувати задоволення від того, що робиш. Тому не змушуйте себе займатися, а надихайтеся своїми майбутніми результатами, уявляйте, як будете радіти тому, що будь-який одяг сідати на вас ідеально, як поліпшується не тільки ваше здоров'я, але і настрій 🔝", - розповіла Настя після одного із занять.

