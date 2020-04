Знаменитая украинская певица Настя Каменских показала себя в новом нежном образе

После того, как в стране был введен карантин, артистка не стала унывать и ограничиваться серыми буднями дома. Каждый день певица устраивает онлайн-тренировки, конференции с поклонниками в прямом эфире и рассказывает о том, как худеть правильно на своей странице в социальной сети Инстаграм, пишет Рoliteka.net.

В этот раз артистка появилась с легким макияжем на лице и в светлом свитере на домашнем кадре перед телефоном. Волосы певица распустила, а за спиной можно заметить обстановку ее залы.

В подписи же Каменских привычно заговорила о гармонии:

«The best is yet to come 😌 Я верю, что у нас с вами впереди очень много хорошего. А сейчас, заботой о себе и близких, мы можем приблизить хорошее в наши жизни. Мысленно обнимаю вас ❤️ #saturday #mood #moodoftheday #weekend #nk», - написала Настя.

Вот что ответили поклонники:

«Класний єфір вчора був Дякую», «Самая лучшая 😍😍❤️❤️💛💛💜💜💜💖💖💖💖👍», «Настя , занимаюсь по вашим упражнениям)🌼 огонь», «Почему все время сама? Настенька,где Потап?», «Как всегда красотка❤️», «Красотка👍👍😍», «Боже, Настя! Берегите себя!!», «stay home 👌».

Отметим, чтобы привлечь как можно больше поклонников к спорту, особенно во время изоляции дома, звезда решила проводить каждое утро в прямом эфире насыщенные тренровки.

Во время последней тренировки Настя, которая позировала в полупрозрачном костюме перед камерами, не удержалась от нежного поцелуя с Потапом. Дело в том, что тренируется звезда всегда возле ступенек, поэтому очень часто ее супруг проходит мимо и наблюдает за усердиями звезды.

На фан аккаунте артистки поклонники запечатлили этот момент в Инстаграме и умилились счастливому виду пары.

"После каждой тренировки с вами я хожу целый день заряженная энергией 😌 Я всегда жду тренировку с нетерпением! И это очень важно - получать удовольствие от того, что делаешь. Поэтому не заставляйте себя заниматься, а вдохновляйтесь своими будущими результатами, представляйте, как будете радоваться тому, что любая одежда садиться на вас идеально, как улучшается не только ваше здоровье, но и настроение 🔝", - рассказала Настя после одного из занятий.

