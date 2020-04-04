Травесті-діва Монро, яку всі звикли бачити при повному параді, показала шанувальникам обличчя без макіяжу

У своєму сторіз в Instagram зірка, котра, як і багато її колег по шоу-бізнесу, зараз змушена перебувати на карантині, поділилася відео, зробленим на балконі, передає Politeka.

На ній толстовка з капюшоном, під яким помітно відсутність перуки, а також тепла куртка. Можна побачити бездоганний манікюр на руках артистки, а от на обличчі немає ні грама макіяжу.

«Я в старості буду дуже навіть нічого, на Мадонну навіть чимось схожа!», – вважає Монро.

На другому фото вона позує з анімованим ведмедиком на плечі, створеному за допомогою соцмережі.

Як відомо, Монро завжди відрізнялася бездоганним стилем, а вміння комбінувати речі й аксесуари, а також робити макіяж у неї можуть повчитися справжні столичні модниці.

Справжнє ім'я артистки – Олександр Шевченко. Він народився 13 січня 1978 року в Києві в родині інженерів. У 1994 році хлопець закінчив середню школу, а в 2000 році – Київський університет ім. Т. Шевченка за спеціальністю магістр хімії високомолекулярних сполук.

Природжений артистизм та ефектна зовнішність визначили подальшу долю Олександра: він вибрав шоу-бізнес. У 1999 році чоловік взяв собі псевдонім Монро в честь голлівудської легенди і через пару років створив власне шоу «Фабрика зірок».

Як травесті вперше виступив на відкритті столичного клубу «Клітка», де пропрацював кілька років. Потім була робота в нічному клубі «Hollywood», який у 2004 перейменували у «Freеdom».

За словами Монро, батьки сприймають її як чоловіка, але сама вона на 80% відчуває себе жінкою. При цьому змінювати стать не збирається, будучи впевненим, що життя потрібно прожити яскраво. «Я віддаю собі звіт, що паспорт і фізіологія у мене чоловіча, але в душі відчуваю себе Королевою Краси», - каже про себе Монро

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