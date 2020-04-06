Проект «Танці з зірками» - один з самих популярних в Україні. Прем'єра шоу відбулася в 2006 році. З невеликими перервами передача виходить досі

Politeka.net згадала найяскравіших учасників «Танців» з числа зірок.

Однією з найяскравіших учасниць проекту була Наталя Могилевська. Вона в парі з Владом Ямою виступала в самому першому сезоні шоу, де посіла друге місце, поступившись нинішньому президенту Володимиру Зеленському.

Саме після цього шоу прославився Влад Яма, який сьогодні є суддею «Танців». Зазначимо, що Могилевська брала участь також в 3 і 5 сезонах шоу. У 2017 році їй нарешті вдалося виграти.

Надя Дорофєєва виступала в парі з Женею Котом. Зірка посіла друге місце, поступившись Могилевській, але шанувальники мріяли про перемогу Наді, яка розкрилася на проекті з нової сторони.

Телеведуча Леся Нікітюк виступала в парі з чорношкірим танцюристом Максимом Єжовим. Дівчина посіла друге місце в шоу, хоч і зазнавала критики за свої танці.

Скандальний телеведучий Володимир Остапчук використовував проект, щоб підвищити свою популярність. Ходили чутки, що він крутить роман з ще однією учасницею «Танців» Ксенією Мішиною.

До речі, Ксенія Мішина в проекті перемогла. Актриса стала популярною завдяки ролі в серіалі «Кріпостна», але після «Танців» її популярність зросла в десятки разів.

Актриса Руслана Писанка теж брала участь у проекті і навіть зайняла в ньому третє місце. Пишні форми зірки не завадили їй добитися успіху на паркеті.

Нагадаємо, що Могилевська приголомшила домашнім співом, такого голосу ще ніхто не чув: "Нічого собі".

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