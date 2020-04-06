«Голос країни» - це українська адаптація популярного у світі шоу «The Voice». Участь у ньому приносить популярність не тільки молодим талантам, але і відомим зіркам, які сидять у суддівських кріслах

Politeka.net згадала найяскравіших тренерів шоу «Голос» за всі сезони.

Сьогодні мільйони українців стежать за стосунками Тіни Кароль і Дана Балана в рамках шоу «Голос». Їх постійний флірт і натяки на стосунки не дають спокою глядачам. А артисти раді старатися для того, щоб підігріти інтерес до своїх персон.

Настя Каменських і Потап стали першими в історії шоу суддями, які удвох зайняли одне крісло, розділяючи на двох один голос. Їх пара дуже гармонійно виглядає в рамках проекту.

Ані Лорак була тренером шоу «Голос» у 2014 році. У тому ж сезоні тренером українського шоу був російський співак Сергій Лазарєв, з яким співачці довгий час приписували роман.

Джамала займала суддівське крісло в 7-8 сезонах «Голосу». Артистка була дуже яскравою на шоу. Правда, багатьох дратувало те, як Джамала встревала в будь-які розмови і обговорення.

До речі, у другому сезоні українського «Голосу» тренером була співачка Валерія, яка сьогодні люто підтримує політику Володимира Путіна і анексію Криму.

Нагадаємо, що Каменських розляглася на підлозі заради жаркого фото в екстра-міні: "Розкажу вам про...".

Як повідомляла Politeka, Кароль влаштувала «холодний прийом» мамі Дана Балана прямо на камеру: «Била Потапа».

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