Співачка порадувала фанатів у вихідний день на карантині

Знаменита українська виконавиця Настя Каменських дотримується карантин і не забуває ділиться зі своїми шанувальниками свіжими фото в мережі

Про це передає Politeka.net , з посиланням на Instagram знаменитості.

На новому знімку артистка задумливо позує, по всій видимості, в піжамі або в іншому домашньому одягу бежевого кольору. Навіть вдома в ізоляції Каменських не забуває добре виглядати, тому нанесла на обличчя не яскравий, але ефектний макіяж.

«Неділя - день для невеликого відпочинку😘 Приємних вихідних😉», - співачка побажала всім своїм шанувальникам на англійській мові.

Фанати оцінили новий образ своєї улюблениці.

Всього за дві години свіже фото набрало більше 40 тисяч лайків. Крім того, фолловери вже встигли залишити кілька захоплених коментарів.

«Красуня», «Лялечка шикарна», «Шалено красива», «Спасибі і тобі теж гарних вихідних ❤️», «Ви просто приголомшливі ❤️😍найулюбленіша співачка ❤️❤️❤️❤️❤️», «Богиня»- пишуть люди.

Як відомо, щоб залучити побільше шанувальників до занять спортом, особливо під час ізоляції будинку, зірка вирішила проводити спортивні тренування перед камерою щоранку. В якості мотивації артистка показала розкішну підтягнуту фігуру в сірому костюмі власного бренду після чергового заняття.

На представленому кадрі Настя без макіяжу і з акуратно зібраним волоссям щасливо позувала перед об'єктивом у світло-сірому костюмі, що складається з тонкого топа і лосин з високою талією.

Нагадаємо, Каменських в білосніжному вбранні здивувала новим обличчям.

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