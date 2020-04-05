Ксенія Собчак показала, як розважається на карантин зі своїм чоловіком Костянтином Богомоловим

Судячи з усього, російська ведуча і її чоловік вже встигли неабияк занудьгувати на карантині. Як повідомляє Politeka, в своєму Instagram Собчак поділилася забавним відео спроби «втечі» Богомолова (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз).

На опублікованих кадрах можна побачити, як режисер намагається втекти з дому, перелазячи через високий паркан їх з Собчак ділянки. Втім, його дружина явно не збирається відпускати його так просто.

«Ти куди поліз, а? Куди поліз?», - гнівно кричить Собчак десь за кадром, поки Богомолов відчайдушно намагається сховатися за парканом.

Потім ведуча прикидається, що стріляє в чоловіка, і той картинно падає на землю. Після цього в кадрі з'являється сама Собчак і вимовляє: «Сиди вдома!».

«Вчора заарештували Ісуса,а я застрелила Юду!», - підписала відео зірка.

Її шанувальники бурхливо відреагували на забавний ролик.

«Відразу видно Хто головний в сім'ї», «Рольові ігри пішли», «Навіть підтягнуться не може....уфф», «Такий суворий голос, як у мами в дитинстві, коли я без дозволу купатися йшла», «Рольові ігри на карантині», - пишуть люди під відео.

Нагадаємо, Собчак налякала зовнішнім виглядом на ніч дивлячись, Богомолову не позаздриш: "ще присниться ж таке!".

Як повідомляла Politeka, Собчак посвітила зухвалим декольте після "п'яної" витівки з Богомоловим: «А чоловік у стані…».

Також Politeka писала, що Собчак посвітила непристойним декольте перед Богомоловим і заговорила про розлучення: "Нехай мучиться...".