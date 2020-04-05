Українська співачка Даша Астаф'єва облигающем плаття вразила провокаційним знімком

Як повідомляє Politeka.net, модель Даша Астаф'єва звикла бути в центрі уваги, эпатируя публіку досить відвертими фотосесіями, де демонструє свої спокусливі форми.

цього разу на її сторінці в Instagram з'явилося фото, на якому співачка позувала сплячої у досить незвичному для неї образі, на диво скромний.

На знімку Астаф'єва лежить на подушці в довгому обтягуючому платті, яке вдало підкреслює всі її вигини і значну груди. Волосся артистки розпатлане, а ноги босі.

“Втома - найкраща подушка.”-говорив Бенжамін Франклін...», - йдеться у підписі.

Користувачам мережі припала до душі нове фото Астаф'євої, всього за пару хвилин на нього відреагувало близько 1000 осіб відмітками «мені подобається».

«Ангел красивий розумниця, а слова золоті🔥🔥», - написав один з фоловерів.

"Це фото одразу позбавляє сну", - зазначив інший.

Раніше на новому фото артистка з'явилася в кімнаті з панорамними і світлими вікнами. На ній: чорна джинсова спідниця і серій светр, який підкреслив її форми. Волосся Даші зібрані у високий тугий пучок, а на її обличчі легкий макіяж. Сама вона дивиться в бік від об'єктива з серйозним виразом обличчя.

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