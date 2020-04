View this post on Instagram

С Днём рождения, меня! Кстати, в этом году я смеюсь, вспоминая свои прошлогодние переживания по-поводу цифр в паспорте. Я в гармонии с собой и верю, что впереди ещё столько интересного! #бледанс #актриса #деньрождения #жизнь #счастье #съемка @anastasiya__petrova Если хотите сделать мне подарок, пожалуйста, зайдите на сайт www.myvseraznye.ru нажмите на красную кнопку и перечислите любую сумму, чтобы помочь нашим «солнышкам»! Помощь детям - лучший подарок на мой день рождения! Ссылка в шапке профиля