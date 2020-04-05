Відома російська актриса Евеліна Бльоданс показала новий ролик в Instagram

На кадрах Евеліна позує у блискучому червоному платті з величезним декольте. Вона була на яхті в море. На другому кадрі Бледанс вже показав себе в чорному купальнику, вийшло ще відвертіші, ніж у першому випадку. У третій частині можна побачити ще й білий купальник актриси, як бонус. Дія відбувалася в море, правда невідомо, коли відео було знято. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"З Днем народження мене! До речі, в цьому році я сміюся, згадуючи свої торішні переживання з приводу цифр у паспорті. Я в гармонії з собою і вірю, що попереду ще стільки цікавого!", - написала Бледанс.

Фанати встигли подивитися відео майже 40 тисяч разів і написали безліч коментарів. У них користувачі вітали Евеліну зі святом та бажали всього найкращого.

Раніше ми повідомляли, що Російська актриса і телеведуча Евеліна Бледанс спокусила формами в легкому платті.

Красуня на знімку порадувала формами в легкій сукні з леопардовим та тигровим принтом. Вона одягла зверху косуху, яка підкреслила її тонку талію.

На ніжках моделі були чоботи на шпильках. Велике кільце на пальці і яскраві нігті доповнили образ.

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