Відома російська актриса Евеліна Бльоданс показала новий ролик в Instagram

На кадрах Евеліна позує у блискучому червоному платті з величезним декольте. Вона була на яхті в море. На другому кадрі Бледанс вже показав себе в чорному купальнику, вийшло ще відвертіші, ніж у першому випадку. У третій частині можна побачити ще й білий купальник актриси, як бонус. Дія відбувалася в море, правда невідомо, коли відео було знято. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

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С Днём рождения, меня! Кстати, в этом году я смеюсь, вспоминая свои прошлогодние переживания по-поводу цифр в паспорте. Я в гармонии с собой и верю, что впереди ещё столько интересного! #бледанс #актриса #деньрождения #жизнь #счастье #съемка @anastasiya__petrova Если хотите сделать мне подарок, пожалуйста, зайдите на сайт www.myvseraznye.ru нажмите на красную кнопку и перечислите любую сумму, чтобы помочь нашим «солнышкам»! Помощь детям - лучший подарок на мой день рождения! Ссылка в шапке профиля

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"З Днем народження мене! До речі, в цьому році я сміюся, згадуючи свої торішні переживання з приводу цифр у паспорті. Я в гармонії з собою і вірю, що попереду ще стільки цікавого!", - написала Бледанс. 

Фанати встигли подивитися відео майже 40 тисяч разів і написали безліч коментарів. У них користувачі вітали Евеліну зі святом та бажали всього найкращого. 

Раніше ми повідомляли, що Російська актриса і телеведуча Евеліна Бледанс  спокусила формами в легкому платті.

Красуня на знімку порадувала формами в легкій сукні з леопардовим та тигровим принтом. Вона одягла зверху косуху, яка підкреслила її тонку талію.

На ніжках моделі були чоботи на шпильках. Велике кільце на пальці і яскраві нігті доповнили образ. 

Нагадаємо, Бледанс покружляла перед камерою і засвітила найсолодші місця

А ще Politeka писала, що роздягнена Бледанс без збентеження виставила напоказ самі засмаглі місця

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