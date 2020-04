Український хореограф і суддя шоу «Танці з зірками» Влад Яма поділився зворушливим фото з весілля

Архівний знімок знаменитість розмістив на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.

На фотографії Влад та його дружина Ліліана представлені в святкових вбраннях. Образ нареченої заворожує! На ній розкішне плаття-бюстьє, усипане камінням, яке вона вирішила доповнити мінімалістичною фатою, зачіскою легкі хвилі і макіяжем з акцентом на очі.

"21.09.2014 ❤️", - підписав весільне фото Яма.

В коментарі до Влада прийшла його дружина, яка прокоментувала знімок словами англійською мовою.

«ALL WE NEED IS LOVE‼️‼️‼️ 💗"», - написала Ліліана, що в перекладі означає, як усім нам потрібна любов.

Як відомо, Влад Яма довгий час приховував від громадськості своє весілля.

Пізніше шоумен зізнався журналістам, що для нього одруження була найбільш серйозним подією в житті. Тому для нього, так важливо було відзначити весілля у вузькому колі, де були тільки близькі і рідні.

«Нам не хотілося ні з ким ділитися. Це наше потаємне, трепетне подія», - говорив Яма.

Зазначимо, що Влад і Лілія досить часто публікують загальні фотографії. Крім цього, вони постійно коментують фотографії один одного. Як відомо, пара одружилася в 2014 році. Разом вони виховують сина Леона. У численних інтерв'ю Влад Яма розповідав, що закохався в дружину мало не з першого погляду. Але вважав, що вона занадто гарна для нього.

Парочка познайомилася в клубі, коли Яма святкував свій день народження. Лілія згадує, що на тому святі була і Наталія Могилевська, з якою Ямі приписували роман. Правда, на той момент її цікавили інші чоловіки.

