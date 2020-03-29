37-летний украинский хореограф, а также судья телевизионных конкурсов талантов Влад Яма поразил глубокими морщинами и постаревшим видом

Как передает Politeka.net, артист поделился видео с прогулки по лесу вместе с женой Лилианой. На опубликованных кадрах в сториз на лицо Влада светит солнце, которое выдает глубокие линии на его лбу и возле глаз. Морщины хореографа обычно не заметить на съемках шоу или в постах хореографа, где он либо с гримом, либо с фильтрами инстаграма.

Отметим, что за спиной Влада Ямы шла жена с белой толстовке с надписью «Жесть» и строила рожицы на камеру.

«Опять в лесу», – подписал кадры хореограф, жмурясь от яркого солнца.

Напомним, что совсем недавно артист поделился свежим видео в своем микроблоге в Инстаграм, в котором предстала его жена Лилиана Яма. Так, горячая брюнетка в бежевом пальто немного поиграла в баскетбол. Девушка показала идеальный бросок, закинув мяч прямо в корзину. Счастливая жена улыбалась в камеру.

Яма спросил в посте, не воскресить ли им традицию прямых эфиров.

Также он прошелся по тому, чтобы украинцы готовили точные вопросы для эфира, такие, как броски его жены.

Поклонники кинулись нахваливать спортивный талант Лилианы. Менее чем за сутки пост собрал больше 21 000 "лайков".

"👍🔥Оце так кидок🤘"

"После броска, очень подошли бы титры: Robert B. Weide😊"

"👍 Танці, баскетбол, кулінарія... Які ще таланти відкриває Ліля"

Напомним, что Влад Яма показал, как развлекается с женой на диванчике: «Мурлыкают от счастья».

А еще Politeka писала, что Влад Яма ошарашил новым образом, кадры облетели сеть: "Что ты с собой сделал?".

Также Politeka сообщала, что раздетые Влад Яма с женой похвастались горячими развлечениями в бассейне: "Ого, полегче!".