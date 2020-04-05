Екс-кохана співака Віталія Козловського, а також відома блогерша Раміна Эсхакзай похвалилася фігурою в мережі

Як повідомляє Politeka, на своїй сторінці в Instagram зірка «Холостяка» і ведуча YouTube-каналу «Ходять чутки» розмістила нову фотографію.

На знімку вона позує в спортивному одязі: обтягуючому рожевому топі і лосинах в тон. На фото Раміна посміхається.

А ще дівчина поділилася своїми спостереженнями під час карантину в Україні, куди можна не витрачати час і гроші.

Раміна вважає, що після закінчення карантину, багато людей зрозуміють, що немає сенсу знімати величезні офіси, так як можна ефективно працювати з дому.

«А ще багато зрозуміють, що можна не витрачати гроші на абонемент в зал і займатися вдома, Я це зрозуміла ще в листопаді 2019 року», - написала Раміна.

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За її словами, 20-30 хвилин в день занять і правильне харчування дають дуже хороший результат.

Користувачі не пройшли повз і миттєво відреагували на знімок.

«Красуня», «Яка ви гарна на цьому фото😍 щодо залу - такі ж думки, навряд чи повернуся після карантину🤔», «На рахунок залів згодна, ще минулого взимку почала займатися вдома, біг на вулиці до карантину)», - пишуть люди.

Раніше ми писали про те, що Віталій Козловський відповів своєї колишній коханій на критику і чутки про відносини.

Так, Раміна Эсхакзай в одному зі своїх інтерв'ю розповідала, що під час відносин з Козловським, у них не було інтиму.

«Що Раміна ще говорить? Не здивуюся, якщо вона з часом вигадає ще яку-небудь нову сенсацію і розповість її навіть тобі. Я їй бажаю гарного піару і поруч такого чоловіка, з яким вона не буде згадувати свої колишні стосунки. Я тобі колись казав, що я перегорнув сторінку свого минулого, а тепер я її вирвав, зім'яв, викинув і це згадувати не хочу. Цієї жінки в моєму житті не існувало і не існує», - зазначив співак.

Нагадаємо, Козловський не втримався і розніс колишню після скасування весілля.

Як повідомляла Politeka, экс-наречена Козловського приголомшила новим образом і змусила колишнього кусати лікті.

Також Politeka писала, що колишня Козловського блиснула значними перевагами в облягаючому топі.