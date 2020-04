View this post on Instagram

#когдародителидома 24/7 🏡 @vladtopalovofficial Наверное у всех дети счастливы сейчас, ведь родители дома. В такое непростое время появилась возможность быть в семье. Пожалуй, это единственный плюс. По всей видимости планета 🌍 решила объединить нас , сплотить, создать такие условия , чтоб мы все разобрались со своими семейными задачами: наконец-то поговорить за ужином о важном, принести друг другу кофе в постель, посмотреть вместе любимый мультфильм, выяснить достоинства и недостатки отношений, поскандалить , помолчать вместе , поплакать в плечо от бессилия , развестись и снова сойтись (потому что ЗАГС закрыт на карантин 😂), завести детей при наличии уже троих 🙈, решиться на переезд в другую страну , наладить отношения с родителями , разругаться в пух и прах и помириться через 10 минут. Давайте попытаемся провести этот период с умом, пониманием и пользой! Кто-то из вас наверняка напишет: «ой, легко говорить, когда есть деньги на счету в банке». Да, друзья, возможно, мне повезло чуть больше, я хожу на работу почти каждый день , но и, согласитесь, это большой риск для моей семьи , потому что никогда не знаешь к чему приведёт тебя прикосновение к дверной ручке в павильоне , где работают 450 человек! Дай нам Бог здоровья! 🙏🏻 #оставайсядома #covid19