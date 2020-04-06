Українська телеведуча Регіна Тодоренко не сумує на карантині

Відповідна публікація з'явилася в її особистому Instagram, передає Politeka.net.

Зокрема, вона опублікувала відеоролик, на якому видно, як її чоловік Влад Топалов займається фізичними вправами з маленьким сином.

"Мабуть у всіх діти щасливі зараз, адже батьки вдома. У такий непростий час з'явилася можливість бути в родині. Мабуть, це єдиний плюс. Скоріш за все, планета вирішила об'єднати нас, згуртувати, створити такі умови, щоб ми всі розібралися зі своїми сімейними завданнями: нарешті поговорити за вечерею про важливе, принести один одному кави в ліжко, подивитися разом улюблений мультфільм, з'ясувати переваги і недоліки відносин, поскандалити , помовчати разом, поплакати в плече від безсилля, розлучитися і знову зійтися (тому що ЗАГС закритий на карантин), завести дітей при наявності вже трьох, зважитися на переїзд в іншу країну, налагодити стосунки з батьками , розсваритися в пух і прах і помиритися через 10 хвилин", - написала Регіна у своєму Instagram.

Українська телеведуча також закликала своїх фанатів спробувати провести цей карантин з розумом.

"Так, друзі, можливо, мені пощастило трохи більше, я ходжу на роботу майже кожен день , але та, погодьтеся, це великий ризик для моєї родини , тому що ніколи не знаєш до чого приведе тебе дотик до дверної ручки в павільйоні , де працюють 450 чоловік! Дай нам, Боже, здоров'я!", - резюмувала зірка.

"Ой, задоволений який", "Ну який же солодкий", "Правильна зарядка", "Татусі теж повинні бути щасливі) адже у них нарешті з'явилася можливість бути більше з дитиною", "Який солодкий малюк!", "Такий малюк хороший і добрий", - пишуть шанувальники в коментарях під постом Регіни Тодоренко.

Нагадаємо, Тодоренко в міні-сукню блиснула схудлою фігурою: "Ух, яка соковита!".

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