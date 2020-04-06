Українська телеведуча Регіна Тодоренко не сумує на карантині

Відповідна публікація з'явилася в її особистому Instagram, передає Politeka.net.

Зокрема, вона опублікувала відеоролик, на якому видно, як її чоловік Влад Топалов займається фізичними вправами з маленьким сином.

"Мабуть у всіх діти щасливі зараз, адже батьки вдома. У такий непростий час з'явилася можливість бути в родині. Мабуть, це єдиний плюс. Скоріш за все, планета вирішила об'єднати нас, згуртувати, створити такі умови, щоб ми всі розібралися зі своїми сімейними завданнями: нарешті поговорити за вечерею про важливе, принести один одному кави в ліжко, подивитися разом улюблений мультфільм, з'ясувати переваги і недоліки відносин, поскандалити , помовчати разом, поплакати в плече від безсилля, розлучитися і знову зійтися (тому що ЗАГС закритий на карантин), завести дітей при наявності вже трьох, зважитися на переїзд в іншу країну, налагодити стосунки з батьками , розсваритися в пух і прах і помиритися через 10 хвилин", - написала Регіна у своєму Instagram.

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Українська телеведуча також закликала своїх фанатів спробувати провести цей карантин з розумом.

"Так, друзі, можливо, мені пощастило трохи більше, я ходжу на роботу майже кожен день , але та, погодьтеся, це великий ризик для моєї родини , тому що ніколи не знаєш до чого приведе тебе дотик до дверної ручки в павільйоні , де працюють 450 чоловік! Дай нам, Боже, здоров'я!", - резюмувала зірка.

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#когдародителидома 24/7 🏡 @vladtopalovofficial Наверное у всех дети счастливы сейчас, ведь родители дома. В такое непростое время появилась возможность быть в семье. Пожалуй, это единственный плюс. По всей видимости планета 🌍 решила объединить нас , сплотить, создать такие условия , чтоб мы все разобрались со своими семейными задачами: наконец-то поговорить за ужином о важном, принести друг другу кофе в постель, посмотреть вместе любимый мультфильм, выяснить достоинства и недостатки отношений, поскандалить , помолчать вместе , поплакать в плечо от бессилия , развестись и снова сойтись (потому что ЗАГС закрыт на карантин 😂), завести детей при наличии уже троих 🙈, решиться на переезд в другую страну , наладить отношения с родителями , разругаться в пух и прах и помириться через 10 минут. Давайте попытаемся провести этот период с умом, пониманием и пользой! Кто-то из вас наверняка напишет: «ой, легко говорить, когда есть деньги на счету в банке». Да, друзья, возможно, мне повезло чуть больше, я хожу на работу почти каждый день , но и, согласитесь, это большой риск для моей семьи , потому что никогда не знаешь к чему приведёт тебя прикосновение к дверной ручке в павильоне , где работают 450 человек! Дай нам Бог здоровья! 🙏🏻 #оставайсядома #covid19

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"Ой, задоволений який", "Ну який же солодкий", "Правильна зарядка", "Татусі теж повинні бути щасливі) адже у них нарешті з'явилася можливість бути більше з дитиною", "Який солодкий малюк!", "Такий малюк хороший і добрий", - пишуть шанувальники в коментарях під постом Регіни Тодоренко.

Нагадаємо, Тодоренко в міні-сукню блиснула схудлою фігурою: "Ух, яка соковита!".

Як повідомляла Politeka, Тодоренко з Топаловим спантеличили розвагами в розпал карантину: "Очі краснющие".

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