Українська актриса і зірка студії "Квартал 95" Олена Кравець приміряла весільну сукню і поділилася курйозної історією

Як повідомляє Politeka, що зачаровують кадри з'явилися на офіційній сторінці "Кварталу" в Instagram.

На фотографіях Олена Кравець стоїть на сцені з білосніжним весільною сукнею в руках. Вона з посмішкою приміряла вбрання на себе, притримуючи за вішалку, а потім покружляла в танці.

"Коли вирішила швиденько прибрати в шафі, а прийшла через 3 години😄", - зазначено в описі.

Користувачі соціальної мережі захоплювалися красою і артистичністю Олени Кравець. Шанувальники залишили багато захоплених коментарів під постом:

"Яка красуня😻"; "Лепота!!! Ахххх!"; "Так життєво"; "Так тримати".

Раніше на "1+1" показали новий випуск "Вечірнього Кварталу". Олена Кравець, Євген Кошовий порадували українців новою порцією іскрометних жартів про сімейних відносинах і висміяли проблему, з якою зіштовхується будь-яка жінка після карантину.

Євген Кошовий і Олена Кравець в номері показали сімейну пару, яка вирішила провести спільний вечір. При цьому дружина довго підбирає одяг, аксесуари і макіяж. Врешті-решт чоловік не витримав:

"Ні, в кіно ми вже не запізнюємось. Я вже сам сходив на 2 сеансу. Тепер ми запізнюємося в ресторан. На моєму місці Хатіко вже давно розгорнувся б і пішов".

Але нічого в нього не вийшло, адже їй потрібно було намалювати брови, які вона тільки выщипала.

А в рубриці "Сербське телебачення", яку дуже полюбили глядачі, Євген Кошовий запросив співачку Злату Огневич. Цікаво, що випуск зняли в порожньому залі Палацу "Україна", однак за допомогою монтажу автори проекту підставили реакції глядачів, які були в залі в минулих сезонах відомого шоу.

Нагадаємо, Кравець з "Квартал 95" вразила зовнішністю і поведінкою в ізоляції

А ще Politeka писала, що драма в сім'ї Кравець з "Квартал 95".

Також Politeka повідомляла, що дочка Кравець з "Квартал 95" пустилася у всі тяжкі з подружкою на карантині.