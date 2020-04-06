У блогера було багато планів на майбутнє

В мережу злили відео моменту загибелі українського блогера Павла Петеля, якого називали українською Кончітою Вурст

Жахливе ДТП зі смертельним результатом сталося 4 квітня, але відомо про нього стало тільки зараз. Петель потрапив в аварію в Підмосков'ї.

На кадрах із прихованої камери видно, що машина на шаленій швидкості влетіла у фуру, в результаті чого перетворилася на купу металу. Три людини, у тому числі Павло, загинули. Відомо, що блогер їхав на попутці. Він не був за кермом злощасного автомобіля.

Перед смертю блогер опублікував у себе в Інстаграм пост про те, що найближчим часом збирається «побути наодинці з Богом».

«Як чудово залишити всіх у спокої і подивитися на себе. Побути наодинці з Богом. Бути в тиші і мовчанні», - написав Павло 4 квітня в день смерті.

Павло Петель народився в Дніпрі, а в 2010 році відправився підкорювати Москву. Його перші образи були дуже епатажними. Він фотографувався на вулицях столиці в жіночому одязі, на підборах, з яскравим макіяжем і в перуках. Він вів блог в YouTube, де в образі "багатої дівчини" розповідав про тренди.

Його назвали Кончітою Вурст, тому що хлопець дуже походив на цю виконавицю. До того ж, жіночі образи він поєднував з бородою. Правда, пізніше блогер перестав з'являтися на публіці в таких відвертих вбраннях.

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