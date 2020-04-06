Українська співачка Світлана Лобода показала свої принади на камеру і поділилася творчими планами
Як повідомляє Politeka, новий знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
У зв'язку з епідемією китайського вірусу багато знаменитостей сидять на карантині і розважаються, хто як може. Світлана Лобода використовує вільний час з користю і пише нові пісні. Вірші для одного з можливих хітів співачка опублікувала в описі до будоражащему фото. Вона натякнула, що може написати цілий альбом:
"Красива дівчинка
Сексі мадемуазель
Світитися в топі Инстаграмм
Її найголовніша мета ......
🙀😬🤘😂
#newSONG🎧
З таким карантином , може ще один альбом записати....
Хочете ?👻👻👻👻👻👻".
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Крім того, Світлана Лобода порадувала шанувальників трьома свіжими фотографіями. На них співачка позує у легкому чорному топі, який практично сповзла з її принад і оголив захоплюючий вид.
Користувачі соцмережі прийшли в захват від спокусливих кадрів. Багато шанувальників підтримали ідею про нових піснях на карантині:
"Чую це буде реп 🔥 але текст прикольний! Чекаю пісню 🙏"; "Гарна...❤️"; "та що за питання, мільйон разів ТАК!"; "Так дуже🔥💋♥️🔥, Малятко Lo красуня 🔥".
Раніше Світлана Лобода виклала в мережу відео зі спортивних занять, для якого позувала в тісному топі і практично без макіяжу. Співачка фотографувалася з різних ракурсів прямо на ходу. Вона написала наступне: «Переходимо до розтяжці».
До цього ми повідомляли, що Світлана Лобода останні дні змушена проводити вдома через карантин. Втім, їй завжди є чим зайнятися: зірка продовжує регулярно публікувати нові фото і відео на своїй сторінці в Instagram.
Нагадаємо, Лобода зважилася на кардинальну зміну іміджу, фото підірвало мережа: «Може стригануть…».
Як повідомляла Politeka, Лобода засвітила зайве, вихваляючись формами без фотошопу: "А чия це рука ззаду?".
Також Politeka писала, що Лобода в тоненькому топі не втрималася від шалених танців: "більше не худни!".