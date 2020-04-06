Украинская певица Светлана Лобода показала свои прелести на камеру и поделилась творческими планами

Как сообщает Politeka, новый снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

В связи с эпидемией китайского вируса многие знаменитости сидят на карантине и развлекаются, кто как может. Светлана Лобода использует свободное время с пользой и сочиняет новые песни. Стихи для одного из возможных хитов певица опубликовала в описании к будоражащему фото. Она намекнула, что может написать целый альбом:

"Красивая малышка

Секси мадемуазель

Светиться в топе Инстаграмм

Ее самая главная цель ......

🙀😬🤘😂

#newSONG🎧

С таким карантином , может ещё один альбом записать....

Хотите ?👻👻👻👻👻👻".

Кроме того, Светлана Лобода порадовала поклонников тремя свежими фотографиями. На них исполнительница позирует в легком черном топе, который практически сполз с ее прелестей и обнажил захватывающий вид.

Пользователи соцсети пришли в восторг от соблазнительных кадров. Многие поклонники поддержали идею о новых песнях на карантине:

"Чую это будет рэп 🔥 но текст прикольный! Жду песню 🙏"; "Хороша...❤️"; "да что за вопрос, миллион раз ДА!"; " Да очень🔥💋♥️🔥, Малышка Lo красотка 🔥".

Ранее Светлана Лобода выложила в сеть видео со спортивных занятий, для которого позировала в тесном топе и практически без макияжа. Певица фотографировалась с разных ракурсов прямо на ходу. Она написала следующее: «Переходим к растяжке».

До этого мы сообщали, что Светлана Лобода последние дни вынуждена проводить дома из-за карантина. Впрочем, ей всегда есть чем заняться: звезда продолжает регулярно публиковать новые фото и видео на своей странице в Инстаграм.

Напомним, Лобода решилась на кардинальную смену имиджа, фото взорвало сеть: «Может стригануть…».

Как сообщала Politeka, Лобода засветила лишнее, хвастаясь формами без фотошопа: "А чья это рука сзади?".

Также Politeka писала, что Лобода в тоненьком топе не удержалась от шальных танцев: "больше не худей!".