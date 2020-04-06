На початку року британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл склали з себе повноваження
Увага преси до подружжя не вщухає дотепер, хоча плануючи вихід з королівської сім'ї пара сподівалася на протилежне.
Здивувати громадськість, начебто було вже неможливо, але нещодавно спливли цікаві деталі про дружину Гаррі.
Так, в мережі з'явилося свідоцтво про народження малюка Арчі, де можна знайти багато несподіваної інформації, пише РБК.
В документі зазначено справжнє ім'я Маркл - Рейчел, а також її офіційний посадовийтитул: "Принцеса Сполученого Королівства".
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Шанувальники прийшли в замішання, адже виходить, що, ймовірно, Меган не можна було представлятися вищим аристократичним рангом.
Крім того, стало відомо, що Меган і Гаррі не втратили своїх титулів і Меган досі числиться принцесою "по чоловіку".
Раніше ми писали, що Меган і Гаррі встигли переїхати в США ще до закриття кордонів з Канадою через пандемію. Зараз вони активно займаються вихованням сина, Арчі.
При цьому обидва працюють під час самоізоляції, вони займаються благодійними організаціями, з якими мали справу і раніше.
Нагадаємо, після виходу з палацу Меган Маркл не може побачити свою матір, хоча вони живуть в 16 км один від одного. Всьому виною - епідемія китайського вірусу.
Зіркова сім'я дотримується режиму карантину, а мати Меган Маркл перебуває у зоні ризику, тому зустрічі їй протипоказані. Меган дуже засмучена, адже вона хотіла бути з матір'ю після переїзду.
Раніше повідомлялося, що Меган Маркл і принц Гаррі вирішили залишити шанувальникам прощальний пост, який був опублікований в Instagram.
Герцоги подякували 11 мільйонів підписників за підтримку і повідомили, що більше не будуть користуватися цим аккаунтом в Instagram.
Нагадаємо, переполох в королівській родині: Єлизавета II несподівано з'явилася на публіці після зникнення.
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