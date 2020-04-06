Французька модель Тілан Блондо полонила шанувальників природною красою у простому домашньому образі

Тілан прославилася ще в ранньому дитинстві, отримавши широку популярність як «найкрасивіша дівчинка в світі». З тих пір вона підросла і перетворилася на таку ж красиву дівчину, яка зараз активно розвиває кар'єру не тільки в модельному бізнесі, але і на терені акторства.

Зараз Блондо перебуває на карантині, але це не заважає їй публікувати нові знімки в своєму Instagram. Як повідомляє Politeka, на цей раз красуня поділилася новим селфи з нагоди свого дня народження. На знімку Тілан позує біля відкритого вікна в простій білій футболці і зовсім без макіяжу. Дівчина скорчила забавну пику і показала на камеру милий жест.

«Спасибі за всі ваші чудові побажання на день народження! Друзі, я вас дуже люблю!», - підписала знімок Тілан.

Під фотографією шанувальники моделі продовжили засипати її позравлениями і приємними побажаннями.

Нагадаємо, 5 квітня французької моделі і актрисі Тілан Блондо, яку західні ЗМІ охрестили найкрасивішою дівчинкою у світі, виповнилося 19 років.

На свіжому фото дівчина позує в домашній обстановці на тлі кульок та святкових прикрас. Тілан в білих кросівках і сукні з великим вирізом на спині присіла біля ліжка.

Зазначимо, що модельна кар'єра Тілан Блондо почалася 4 роки.

Тоді вона, тримаючись за руку однієї з манекенниць, вийшла на подіум у вбранні Жана Поля Готьє, а через два роки знялася в дитячому Vogue Enfants. У 15 років Тілан підписала контракт з міжнародним модельним агентством IMG Models.

Нагадаємо, найкрасивіша дівчинка в світі ефектно присіла і оголила частини тіла.

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